“مكافحة المخدرات” تعلن فتح باب القبول والتسجيل برتبة “جندي أول – جندي” للرجال

بلادي – الرياض :أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم (الأربعاء)، فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات برتبة (جندي أول – جندي) للرجال. وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم (الأحد) الموافق 17 / 2 / 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس الموافق 21 / 2 / 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً.

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