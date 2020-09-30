“التجارة” تشهِّر بفرع شركة مطاعم حازت منتجات غذائية فاسدة

بلادي – الرياض :شهَّرت وزارة التجارة بفرع شركة تشغيل مطابخ ومطاعم وتقديم خدمات الإعاشة المطهوّة بمكة المكرمة؛ وذلك إثر صدور حُكْم قضائي، يدين المنشأة بمخالفة نظامَي مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية، وحيازة منتجات غذائية فاسدة ومجهولة المصدر.

ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بمكة المكرمة متضمنًا غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحُكم في صحيفتَيْن على نفقة المنشأة.

وتعود تفاصيل القضية لوقوف الفِرق الرقابية لوزارة التجارة على مقر المنشأة الواقعة بحي بطحاء قريش بمكة المكرمة؛ إذ ضبطت الوزارة منتجات غذائية مجهولة المصدر، ومنتجات أخرى مخزنة بطريقة سيئة؛ وظهرت عليها علامات الفساد والتلف، منها دجاج، ولحم مفروم، وخضراوات، وبهارات.. فتمت مصادرتها وإتلافها؛ وبناء عليه أُحيلت المخالفة إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط المنشآت المخالفة للأنظمة التجارية، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتَين محليتَين على نفقته، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.