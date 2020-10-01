نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الزواج من اجنبية مقيمة في السعودية وطريقة التقديم للزواج والموانع ومراحل الزواج في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط زواج السعودي من اجنبية مقيمة من اكثر ما يبحث عنه العديد من المواطنين السعوديين، فمما لا شك فيه أن هذا الموضوع الذي هو بعنوان شروط زواج السعودي من اجنبية مقيمة من الموضوعات الهامة التي ستكون محور موضوعنا في هذا المقال، فسوف نقوم بعرض هذه الشروط بشيء من التفصيل والاهتمام في السطور القليلة القادمة.

شروط الزواج من اجنبية مقيمة في السعودية

هناك بعض القوانين التي قامت الحكومة السعودية بوضعها، والتي تتمثل في وزارة الداخلية وهذا بغية تنظيم عملية وأيضًا شروط زواج السعودي من اجنبية مقيمة داخل المملكة، ومن هذه الشروط هي كل ما يلي:

لابد أن يصبح عمر السعودي الذي يريد أن يتزوج من أجنبية 30 عامًا ولا يزيد عن 70 عامًا، وألًّا يقل عمر الأجنبية عن 18 عامًا

عدم امتلاك السيدة الأجنبية مخالفات قانونية في الصحيفة الجنائية المتعلقة بها في بلادها.

حصول السيدة الأجنبية على الثانوية العامة بأقل تقدير.

عندما يريد السعودي أن يتزوج للمرة الثانية، لابد أن يقدم شهادة مضمونها أن زوجته “السعودية” لا يمكنها أن تقوم بواجباتها الزوجية وهذا من إحدى مستشفيات وزارة الصحة.

لابد أن يصير الزواج على الشريعة الإسلامية.

تقديم الزوجين شهادات صحية بأنهما ليس لديهم أي أمراض صحية تعوق زواجهما.

حصول الزوجين على تصريح موثق لإكمال الزواج، وإذا خالفوا ذلك فسوف يقوموا بدفع غرامة مالية تبلغ مائة ألف ريالًا سعوديًا.

تقديم الزواج للسعودي من اجنبية مقيمة

لكي تحصل على تصريح زواج من سيدة أجنبية مقيمة بالسعودية، عليك أن تقوم بالدخول على موقع أبشر على الانترنت، وهذا كما يلي:

قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أبشر absher.sa ومتابعة الخطوات.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار المحافظة التي تكون منها.

قم باختيار خدمات الزواج وبعدها قم بتحديد نوع الطلب.

ادخل كافة المعلومات والبيانات المرادة في الخانات المخصصة لذلك.

قم بالدخول على إرسال الطلب.

موانع زواج السعودي من اجنبية مقيمة

تشمل شروط زواج السعودي من اجنبية مقيمة الكثير من القرارات التي تمنع بعض المواطنين من أن يتزوجوا من أجنبية، ومن هؤلاء المواطنين ما يلي:

موظفي الديوان الملكي وديوان مجلس الوزراء وأيضًا ولي العهد ومجلس الشورى وموظفي وزارة الخارجية ومجلس الأمن الوطني وغيرها، من الذين يعملون في الوظائف العليا من المرتبة ١٠ إلى المرتبة ١٥، ووزارة الدفاع والداخلية والطيران، ورئاسة الحرس الوطني وأيضًا الاستخبارات العامة، ومؤسسة الصناعات الحربية العامة.

ووزارة الدفاع والداخلية والطيران، ورئاسة الحرس الوطني وأيضًا الاستخبارات العامة، ومؤسسة الصناعات الحربية العامة. المواطنين الذين يشغلون الوظائف العليا من المرتبة ١٠ إلى ١٥ من المدنيين كأعضاء هيئة التحقيق، والموظفين والطلاب والطالبات الذين يقوموا بالدراسة في الخارج الذين بعثتهم الحكومة أو مبتعثين على حسابهم الشخصي الذين قد قاموا بالتسجيل في الملحقيات الثقافية.

اجراءات زواج السعودي من اجنبية مقيمة

تشمل اجراءات زواج السعودي من اجنبية مقيمة مجموعة مراحل كما يلي:

مرحلة تقديم زواج السعودي من اجنبية مقيمة

وهي التأكد من أن اجراءات زواج السعودي من اجنبية مقيمة تكون عند كلًا من طرفي الزواج، وبعدها يمكن التقدم إلى الإمارة التي يعيش بها الزوج لكي يستطيع الزواج من أجنبيه.

وإن معظم الأمارات يتوفر فيها تقديم طلب الزواج إلكترونيًا عبر موقع أبشر، وهذا عن طريق الخدمات الإلكترونية، وبعد ذلك الإمارة، وبعدها خدمات الزواج وتقديم الطلب بعد ملأ البيانات. وإذا كانت إمارة المكان لا تقوم بتقديم الخدمة إلكترونيًا، فينبغي التوجه إلى الأمارة وملأ النموذج الورقي، ثم تنتظر حتى يتم قبول طلبك، ولكن إذا قدمت الطلب إلكترونيًا، فتستطيع متابعته من الحساب الخاص بمقدم الطلب، وعندما يكون التقديم ورقي في الإمارة فلابد من متابعته مع أمارة المكان الخاص بك.

مرحلة مراجعة السفارة لزواج السعودي من اجنبية

حيث أن مراجعة السفارة هذه تأتي بعد قبول الإمارة الزواج والموافقة على إعطاء التصريح.

مرحلة تصديق عقد زواج السعودي من اجنبية مقيمة

إذ ينبغي تصديق عقد الزواج بالمحكمة بخطاب من الإمارة، وبعد ذلك لابد من إضافة الزوجة لبيانات الزوج في الأحوال المدنية والاتيان بهوية خاصة بها.