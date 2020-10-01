نشكركم على قرائتكم خبر الفتاة السعودية الهاربة ‘‘رهف القنون’’ تثير مفاجأة باعتراف جريء للغاية بشأن ميولها! (صورة) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - لأول مرة، صدمت السعودية رهف القنون متابعيها واعترف أنها ثنائية الجنس.

هذا الكشف المفاجئ جاء في ردّ من رهف القنون على متابعة لها سألتها:”هل أنت ثنائية الجنس؟ .. أنا احترمك اذا كنتِ محافظة انا احبك انتِ ملهمتي”.

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وردت السعودية رهف القنون: “نعم أنا مزدوجة التوجه الجنسي .. واحبك ايضاً”.

وكانت أعلنت رهف القنون عن إنجاب طفلها الأول “أنثى”، ونشرت صوراً لزوجها ويُدعى (لوفولو أندي)، وهو من مواليد القارة الإفريقية وتحديدًا جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتربى في الصين وعاش بها وحاليًا يقيم في كندا.



ولوفولو أندي لاعب كرة “سلة” بدوري كرة السلة للمحترفين CEO بكندا ويعمل أيضًا مديرًا تنفيذيًا لأكاديمية يطلق عليها اسم “لوفولو كامب”.

الجدير بالذكر أن رهف القنون كانت قد هربت من عائلتها عام 2019 وتحصنت داخل غرفة في فندق بمطار “بانكوك” الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

كما رفضت رهف القنون مقابلة أهلها أو العودة معهم. ثم سمحت لها السلـطات التايلاندية بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين. قبل أن تمنحها دولة كندا حق اللجوء، وتستقبلها وزيرة شئون اللاجئين بالحكومة الكندية بنفسها في المطار.

المصدر: وطن