شاهد لحظة وصول جثمان أمير الكويت الراحل ‘‘صباح الأحمد الصباح’’ إلى مقبرة الصليبيخات (فيديو)

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عدن - نيرة ابو خليفة - وصل إلى مطار الكويت جثمان أميرها الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وافته المنية عن عمر ناهز الـ91 عاما. ورافق جثمان أمير الكويت الراحل ، موكب مهيب من المطار إلى جامع بلال بن رباح للصلاة عليه . آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ جديد أخبار دوت الخليج: آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وقد تقدم الصلاة على الشيخ صباح الأحمد ، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح .

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