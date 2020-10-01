شاهد بالفيديو.. كيف كانت ردة فعل “ترامب” مع زوجته “ميلانيا” لحظة إحتضان “بايدن” لزوجته!

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عدن - نيرة ابو خليفة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لردة فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع زوجته “ميلانيا”، بعد أن قامت زوجة المرشح الرئاسي جو بايدن، باحتضانه على الهواء بعد المناظرة.
وأظهر الفيديو، قيام “ترامب” بجر يد زوجته “ميلانيا” مرتين، لحظة قيام زوجة “بايدن” باحتضانه؛ وهو ما فسره متابعون بأنه كان يرغب في أن تحتضنه زوجته، مثل زوجة منافسه.
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وأكد مغردون، أن هناك مناوشات كثيرة تحدث بين “ترامب” وزوجته “ميلانيا” لا سيما في المناسبات الرسمية، والتي يركز عليها خصوم الرئيس الأمريكي.
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