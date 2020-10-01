نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اعرف ان علي بلاغ هروب من الكفيل ؟ الاستعلام عن بلاغ الهروب واضرار البلاغ والغرامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اعرف ان علي بلاغ هروب من الكفيل يتسائل عنه العديد من الوافدين ومما لا شك فيه أن هذا الموضوع وهو طريق معرفة علي بلاغ هروب من الكفيل ام لا؟ من الموضوعات الهامة والأسئلة التي يقوم الكثير بالبحث عن إجابتها، ونحن في هذا المقال سنجيب على هذا السؤال وأيضًا ستعرف كيفية الاستعلام عن هذا البلاغ وكل شيء يخصه بشيء من التفصيل والاهتمام في السطور القليلة القادمة، كما يمكن لقراء موقعنا الاستعلام عن هوية مقيم برقم الحدود ونتابع معكم الاجابة على السؤال كيف اعرف ان علي بلاغ هروب من الكفيل ؟ بالتفصيل.

كيف اعرف ان علي بلاغ هروب من الكفيل ؟

الآن تستطيع أن تعرف إذا ما كان عليك بلاغ هروب من الكفيل أم لا، وهذا عن طريق الحساب الخاص بك في موقع أبشر، ولكن بشرط أن يكون لديك علم برقم الإقامة للعامل الوافد صاحب العلاقة. أما في حالة إذا كنت تتساءل كيف اعرف أن على هروب من الكفيل أم لا، فتستطيع الآن أن تعرف من خلال مجموعة من الخطوات للإجابة على السؤال كيف اعرف ان علي بلاغ هروب من الكفيل بالتفصيل.

قم بزيارة منصة خدمات أبشر absher.sa والدخول إلى الحساب الخاص بك.

وقم باختيار خدمة الاستعلام عن وافد من البوابة الخاصة بالاستعلامات.

ستظهر أمامك صفحة لكتابة بيانات الوافد، وأهم تلك البيانات رقم الإقامة.

قم بكتابة رقم الإقامة وكافة البيانات المطلوبة ثم قم بالنقر على استعلام.

ستظهر أمامك صفحة بها بيانات العامل الوافد المالك للإقامة التي قمت بإدخال رقمها وجميع التفاصيل الخاصة به.

عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل

لقد تم تحديد عقوبة بلاغ الهروب من الكفيل بعقوبات تبلغ قيمتها حوالي 50 ألف ريال سعودي ويتم سجنه لفترة تبلغ ٦ أشهر والترحيل وحظر الدخول نهائيا للسعودية مرة أخرى، وذلك في حال تم إثبات على العامل بلاغ الهروب والغياب من العمل، ويتضمن هذا العمالة المنزلية أيضًا.

دور وزارتي الداخلية والعمل في الاستعلام عن بلاغ الهروب

تعمل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية وأيضًا ووزارة العمل والتنمية الاجتماعي ببذل جهود عديدة في البحث عن هروب العاملين، فبعد قيام الكفيل بتقديم الأوراق المرادة لبلاغ الهروب، ويستطيع من متابعة حالة البلاغ، عن طريق زيارة الموقع الخاص بوزارة الداخلية، أو الدخول إلى الموقع الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتعمل وزارة الداخلية على محاولة الكشف عن حقيقة البلاغ، وإذا تم إثبات صحته، فتتولى إذًا وزارة العمل مهمتها في إثبات البلاغ مستند الوافد، بينما تقوم وزارة الداخلية بعد ذلك بتوقيع غرامة على الوافد، كل هذا في غضون أيام قليلة.

الاستعلام عن بلاغ هروب

وبعد. إجابتنا على سؤال العديد من الأشخاص وهو كيف اعرف ان علي بلاغ هروب من الكفيل الذي كان عن طريق ٣ سبل متنوعة، ويمكنكم الآن الاستعلام عن موظف وافد وسوف نقوم الآن بعرض تلك السبل المتنوعة للبحث عن بلاغ الكفيل، لكي تستطيع أن تختار الطريقة التي تكون ملائمة لك.

موقع وزارة الداخلية: إنها الطريقة الأولى لكي تتمكن من الاستعلام عن بلاغ هروب الكفيل، وهذا عن طريق دخولك على الموقع الرئيسي والرسمي المتعلق بوزارة الداخلية، وبعد ذلك تقوم باختيار خدمات الجوازات، أو اختيار التوجه مباشرًة إلى المنصة الوطنية لخدمات الأشخاص.

البوابة الوطنية أبشر: وهذه هي الطريقة الثانية من ضمن الثلاث طرق للاستعلام عن بلاغات الكفيل، وهذا عن طريق تسجيل الدخول وزيارة خدمات الجوازات، وبعدها الاستعلام مباشرًة عن الوافدين بإدخال الرقم الخاص بالإقامة.

الموقع الرسمي لوزارة العمل: هذه هي الطريقة الثالثة والأخيرة للاستفسار عن بلاغات الهروب، وذلك عن طريق القيام بالتسجيل على وزارة العمل من خلال الإنترنت، بعد ذلك عليك الانتقال للخدمات الإلكترونية، والنقر على” استعلام عن موظف وافد”، إذ يتم كتابة رقم الإقامة المتعلق بك والمعلومات الذاتية، من ثم سيتم ظهور إذا كان من المفترض تقديم بلاغ هروب له أم لا.

اضرار بلاغ هروب على العامل

حين يقوم الكفيل بتقديم كافة الأوراق التي تقوم بإثبات أن العامل هرب منه تحكم السلطة السعودية على العامل بالترحيل، لذلك يتم النصح بعدم الهروب من الكفيل، بحال إذا كان المكفول يرغب في العمل بمنطقة أخرى، فينبغي عليه أن يقوم بالاتفاق مع الكفيل قبل كل شيء.

الغرامة المفروضة على المخالفين

لقد تم فرض عقوبة من قبل السلطات السعودية على العامل الذي يقوم بمخالفة نظام العمل بالمملكة العربية السعودية، حيث قامت بفرض غرامة مالية، وكذلك السجن حتى 6 أشهر والترحيل للأبد من السعودية مع الحرمان من الدخول مرة أخرى.