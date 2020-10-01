نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد استمارة السيارة عبر بوابة أبشر الأفراد وزارة الداخلية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكدت إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية السعودية أنه يمكن تجديد استمارة السيارة من خلال بوابة أبشر المرور الإلكترونية وذلك للتسهيل على المواطنين، وقد أقبل على تلك الخدمة الكثيرين في الفترة الأخيرة على وجه الخصوص، في ظل حرص الدولة على المواطنين، كما نوهت الوزارة إلى إمكانية الاستعلام عن الفحص الدوري للسيارات إلكترونيًا من خلال نفس الموقع، وبعدها يتم سداد رسوم الفحص الدوري حتى تتمكن من تجديد استمارة السيارة، ولا بد أن تقوم بدفع رسوم تجديد استمارة السيارة أيضًا حتى تحصل عليها.

تجديد استمارة السيارة

بوابة أبشر المرور من أهم المنصات الإلكترونية التي قدمتها وزارة الداخلية للمواطنين في الفترة الأخيرة، ويمكن استخدام المنصة من خلال تطبيق أبشر أو من خلال الأجهزة الإلكترونية للدخول إليها وتجديد استمارة السيارة وذلك من خلال الخطوات التالية:

قم بدخول بوابة أبشر الأفراد التابعة لوزارة الداخلية السعودية، وقم بتسجيل البيانات المطلوبة.

بعدها ستقوم الرقم المرئي وقم بالدخول ثم قم بالدخول إلى بوابة خدمات المركبات.

عليك الآن الدخول إلى بوابة رخصة السير، وقم بعدها بإدخال البيانات، ثم عقب الدخول قم بالنقر على تبويب تجديد استمارة المركبة.

قم بالموافقة على الشروط والأحكام حتى يتثنى لك تجديد رخصة المركبة.

رسوم تجديد استمارة السيارة

هناك رسوم ينبغي أن تقوم بسدادها إن كنت ترغب في تجديد الاستمارة، فإن كانت السيارة صغيرة فسوف تقوم بسداد الرسوم التي تبلغ قيمتها 73 ريال سعودي، بينما في حال السيارات المتوسطة ستقوم بسداد 141 ريال سعودي، والسيارة الكبيرة تصل رسومها إلى 205 ريال سعودي.

ما هي شروط تجديد استمارة السيارة

في حال الرغبة في تجديد استمارة السيارة فينبغي أن تتوافق معك الشروط المطلوبة التي أطلقتها وزارة الداخلية للتجديد، والتي تتمثل في ضرورة أن تكون السيارة مأمن عليها، والتأمين ما زال ساريًا، بالإضافة إلى ضرورة سداد رسوم تجديد السيارات حسب نوعها، وينبغي أن تتأكد من أنه لا يوجد مخالفات مرورية، وفي حال تواجدت مخالفات مرورية فينبغي أن تقوم بسدادها أولًا، وعليك التأكد من الفحص الدوري للسيارة حيث أنه من الشروط الواجب توافرها حتى تجدد رخصة السيارة مرة ثانية.