نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم الفحص الدوري للمركبات وطرق الاستعلام عن موعد فحص السيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم الفحص الدوري للمركبات يهم أصحاب المركبات في المملكة العربية السعودية، والذين قد أتى رسميًا موعد الفحص الدوري الخاص بهم، من أجل تجديد استمارة السيارة وقد أكدت وزارة الداخلية السعودية أنه ينبغي سداد قيمة الرسوم حتى تحصل على شهادة تفيد بقيامك بعملية الفحص، ويمكن التعرف على مواعيد الفحص الدوري من خلال الاستعلام عن الفحص الدوري للسيارات من خلال بوابة وزارة الداخلية السعودية.

رسوم الفحص الدوري للمركبات

هناك أنواع متنوعة من المركبات فهناك السيارات الصغيرة وهناك أيضًا الحافلات أو الدرجات النارية، ولكل نوع من تلك المركبات رسومه أثناء الفحص الدوري، ويمكن معرفة رسوم كل مركبة على حدى وفق التالي:

تصل رسوم فحص الدراجة النارية في المملكة إلى 40 ريال سعودي.

بينما تبلغ قيمة فحص السيارات الصغيرة بأنواعها حوالي 83 ريال سعودي.

أما عن الحافلات المتوسطة فتبلغ قيمة الفحص الدوري لها حوالي 162 ريال سعودي، والحافلات الكبيرة تصل رسوم الفحص الدوري لها إلى 235 ريال سعودي.

وأما سيارات النقل الصغير فتصل إلى 110 ريال سعودي، والنقل المتوسط يصل إلى 162 ريال، كما أن سيارات النقل الثقيل تبلغ قيمة رسومها 235 ريال سعودي.

وشبه المقطورة يتم سداد رسومها والتي تصل إلى 211 ريال، والسيارة المقطورة رسومها 211 ريال سعودي.

الاستعلام عن الفحص الدوري

وحتى تعرف مواعيد الفحص الدوري يلزم أن تقوم بالدخول إلى بوابة وزارة الداخلية السعودية وتسجيل الدخول إلى بوابة أبشر المرور وقم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في رقم السجل المدني وأيضًا رقم لوحة السيارة، ومن ثم سيظهر لك كافة تفاصيل الفحص الدوري لسيارتك.

خطوات الفحص الدوري للسيارات

وعندما تنتهي من سداد رسوم الفحص الدوري سيكون عليك الآن التقدم إلى أحد محطات الفحص الدوري في السعودية والموجودة في أغلب المدن، وقبلها تقوم بغسل السيارة بشكل جيد/ وخصوصًا الجزء الأسفل، ثم عليك تقديم استمارة السيارة، ويتولى بعدها أحد الفنيين المختصين مهمة فحص السيارة، وبعدها يضع المختص ورقة على السيارة تؤكد أنك استطعت اجتياز مرحلة الفحص الدوري للسيارات ولكن إن وجد بها أي أعطال، فعليك أن تقوم بإصلاحها أولًا، ثم بعدها عليك التوجه إلى مركز الفحص للانتهاء.