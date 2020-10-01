نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك سامبا وتمويل الشخصي للسعوديين بقيمة 1.5مليون ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد عدم توافر رأس المال هو العائق الأساسي الذي يحول بين كثير من الشباب وتحقيق حلمهم فى دخول مجال العمل الخاص عن طريق تأسيس بعض المشاريع الصغيرة الفردية لذلك يقدم بنك سامبا الكثير من الحلول المالية والتمويلات التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلاميّة والتي تساعد في توفير الاحتياجات الأسرية الخاصة وتغطية رأس المال الذي يحتاج إليه الشخص.

شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك سامبا

هناك مجموعة محددة من الشروط التي أعلن عنها البنك للحصول على التمويل حيث أنه هناك شروط موضوعة لكل من العاملين في القطاع الحكومي والخاص وهذه الشروط جاءت كما يلي:

أولاً الشروط الخاصة بالعاملين في القطاع الحكومي

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

ولا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن ثمانية عشر عاماً.

ولا يقل قيمة الدخل الشهري عن ألفين وخمسمائة ريال سعودي.

قضاء فترة خدمة في جهة العمل الخاص به لا يقل عن ثلاثين يوماً.

ثانياً الشروط الخاصة بالعاملين في القطاع الخاص

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

لا يقل عمر المقدم عن واحد و عشرين عاماً.

لا يقل الراتب الشهري عن ثلاثة آلاف ريال سعودي.

قضاء فترة خدمة في جهة العمل الخاص به لا يقل عن 90 يوماً كاملة.

التقديم وأهم المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من بنك سامبا.

ملئ الاستمارة الخاصة وتعبئة نموذج طلب بالتمويل الشخصي.

صورة الهوية الوطنية سارية المفعول.

إحضار وثيقة معتمدة من جهة العمل تبين المسمي الوظيفي وتبين تاريخ الالتحاق بالعمل ومفردات المرتب والبدلات.

الحصول على الموافقة بتحويل الراتب من جهة العمل.

مميزات الحصول على التمويل الشخصي من بنك سامبا

الحصول على قرض بقيمة مليون ونصف ريال سعودي و امتداد فترة السداد إلى ما يقرب من الخمس سنوات وكذلك ثابت قيمة الربح طول فترة التمويل وسقوط الأقساط المتبقية في حالة حدوث مرض أو حادث تسبب في عجز دائم أو في حالة الوفاة و يمكن عمل إعادة تمويل بعد تسديد ما يقرب من عشرون بالمائة من قيمة القرض.