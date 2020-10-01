المفكر الكويتي ‘‘عبدالله النفيسي’’ يخرج عن صمته بأول تصريح عقب وفاة الشيخ الصباح .. شاهد ماذا قال؟

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عدن - نيرة ابو خليفة - عزى المفكر الكويتي الدكتور عبدالله النفيسي في وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، الذي توفي يومآ الثلاثاء أثناء تلقيه العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب النفيسي على حسابه في موقع تويتر: "أعزّي الأمّه بوفاة أمير البلاد ونسأل الله له الرحمه والمغفرة وحفظ الله الكويت من كل مكروه وَإنَّا لله وَإنَّا إليه راجعون". وفي وقت سابق، قدم النفيسيآ وثيقة الكويت لحل المشكلات القائمة في البلاد.

وقال: خرجنا قبل قليل من لقاء سمو نائب الأمير حيث سلمنا له شخصياً ( وثيقة الكويت) التي راعينا أن تعرض عليه قبل عرضها على الرأي العام تقديراً لمكانته ورغبة في أخذ ملاحظاته بما تضمنته من تصور بشأن الإجراءات الخمسة اللازمه والعاجله وآليات تنفيذها. متمنين لسموه التوفيق وللكويت الأمن والرخاء. جديد أخبار دوت الخليج: *تويتر

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