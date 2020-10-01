نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن المقطوعة برقم الطلب| التقديم على المساعدة المقطوعة 1442 وموعد صرفها في المقال التالي
عمر شويل - جدة يهتم عدد كبير من المواطنين السعوديين بالإستفسار عن استعلام عن المقطوعة برقم الطلب، وقد تزايدت الإستفسارات والأسئلة في الفترة الأخيرة عن موعد إيداع مقطوعة الضمان الإجتماعي وصرف الدفعة القادمة حيث ترددت الكثير من الأقاويل عن انقطاع صرف المساعدات المقطوعة ولكن نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية ما تردد وأكدت أنه شائعات وأن المساعدات المقطوع مستمرة للوقوف بجانب الملايين من المواطنين من محدودي الدخل وتحسين معيشة الآلاف من الأسر السعودية، وقد جاء هذا تأكيداً على دور الوزارة في الوقوف بجانب المواطن في ظل ارتفاع اسعار السلع نتيجة عدة اجراءات إصلاحية إقتصادية اتخذتها الحكومة السعودية مؤخراً، وكنا قد وضحنا لكم في مقال سابق كيف احصل على رقم طلب المقطوعة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم رابط استعلام عن المقطوعة برقم الطلب وكيفية التقديم فيها وموعد صرفها، فتابعونا.
استعلام عن المقطوعة برقم الطلب
ترددت الكثير من الأخبار الخاصة بالمساعدة المقطوعة على الكثير من مواقع التواصل الإجتماعي حيث تسائل الآلاف من المواطنين عن موعد صرف المقطوعة للدفعة القادمة 1442، وقبل أن نتحدث معكم عن موعد النزول نوضح لكم خطوات الإستعلام عن المقطوعة برقم الطلب كالتالي:
التقديم على المساعدة المقطوعة
تأتينا الكثير من الأسئلة على موقعنا بشأن كيفية التقديم على المساعدة المقطوعة، ولهذا فقد كتبنا لكم كل الخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل، فقط اتبع الآتي:
- في البداية قم بالضغط على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.
- ثانياً بعد دخول الموقع قم بإنشاء مستخدم جديد.
- ثم سجل كل البيانات المطلوبة منك من رقم الهوية ورقم الهاتف وغيرها من البيانات.
- ثم أكد على رقم الهاتف الذي أدخلته.
- ثم اختار كلمة مرور قوية وأكدها.
- ثم يتم طلب إعادة كتابة رمز التحقق والضغط تأكيد.
- وبعد ذلك اكتب بيانات اسمك الرباعي ونوعك “ذكر أم أنثي” وعمرك.
- قم الآن بكتابة اسم وظيفتك ومؤهلك الدراسي ثم عنوان البريد الخاص بك.
- ادخل رقم هاتف بديل والبريد الإلكتروني.
- وفي الخطوة الأخيرة قم بتسجيل رقم حسابك البنكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعلام عن المقطوعة برقم الطلب| التقديم على المساعدة المقطوعة 1442 وموعد صرفها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.