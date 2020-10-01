نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير المدينة يطلق لؤلؤة الديار في ينبع بـ مليار ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الإسكان لتتوافر الحلول السكنية المناسبة لجميع أهالي منطقة المدينة المنورة، بما يتوافق مع أنماط ومتطلبات الهوية العمرانية بالمنطقة.

ووجه خالص الشكر والتقدير لوزير الإسكان ماجد الحقيل وجميع منسوبي الوزارة على تقديمهم الدعم المستمر لمشاريع قطاع الإسكان وسعيهم لتحقيق اكتفاء المنطقة من المنتجات السكنية التي تلبي احتياجات الأهالي.

جاء ذلك في إطار تنفيذ مشروع لؤلؤة الديار السكني بينبع البحر والذي قامت بتنفيذه الوزارة بمساحة 706.900م٢ بقيمة تقترب من المليار ريال، أثناء زيارته لمنطقة ينبع، بحضور نائب وزير الإسكان المهندس عبد الله البدير، ومحافظ ينبع سعد السحيمي، وخلال جولته استمع إلى شرح جميع مكوناته والتي تضم 1182 وحدة سكنية و 35 حديقة وجامع ومسجدين محليين، وأربعة مراكز تجارية.

وقام بالإطلاع على عرض عن مشاريع الإسكان بالمحافظة والتي بلغ عددها أربعة مشاريع، من بينها مشروع بيع على الخارطة ومشروع أراضي بإجمالي 2775 منتج سكني، واستمع عن شرح مفصل عن الإتفاقيات التي تم توقيعها بين فرع وزارة الإسكان بالمدينة و50 جمعية خيرية بجميع محافظات المنطقة ومراكزها،والتي تطلع إلى تحقيق تفعيل برامج الإسكان التنموي فيها، وتوفير خيارات الدعم السكني المناسب لجميع الأسر والأشد احتياجا المشمولة بخدمات الرعاية الإجتماعية وبرامج الضمان الإجتماعي، ثم التقى أمير المدينة المنورة بأعضاء المجلس المحلي والبلدي بمقر المحافظة، وتم مناقشة جميع احتياجات المحافظة من جميع المحافظات وألوياتها.