نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة أبشر الجوازات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة من أهم الأمور التي تهم المقيمين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، حيق نجد عمليلت بحث كبيرة عبر شبكة الإنترنت عن كيفية معرفة صلاحية تأشيرة الخروج ومدة صلاحية تأشيرة خروج وعودة مقيم، وتقدم منصة أبشر الجوازات السعودية خدمات إلكترونية متميزة لكل المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث نجد اعتماد المملكة شبه الكلي على التكنولوجيا في إنهاء كافة الخدمات والمعاملات بالمملكة، وتأتي هذه الخطوة تنفيذا للتحول الرقمي الذي تهدف إليه المملكة في ضوء رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين أوامر ملكية جديدة بشأن التأشيرات أسعدت آلاف الوافدين، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى طريقة الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مقيم، كما نقوم بعرض أنواع تأشيرة الخروج والعودة حتى يتمكن الوافد من فهم حقوقه وواجباته ولا يتعرض للمسائلة القانونية في حالة المخالفة، كما نستعرض رابط أبشر الخدمات الإلكترونية، فتابعونا.

استعلام تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة

يمكنكم الاستعلام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة مقيم إلكترونيا، فلم يعد المقيم بحاجة إلى زيارة أحد فروع الجوازات السعودية لكي يستعلم عن التأشيرة الخاصة به، ويمكنكم تتبع الخطوات التالية للاستعلام:

الدخول إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية. قم بالضغط على أيقونة الأفراد. قم بإدخال اسم المستخدم او رقم الهوية الخاص بك. ادخل كلمة المرور. اضغط على تسجيل الدخول. من القائمة الرئيسية اضغط على بحث. قم بتحديد جواز السفر. اكتب رقم الإقامة. اكتب رمز التحقق الظاهر على الشاشة. إدخال رقم التأشيرة. قم بإدخال رقم جواز السفر. اضغط على كلمة عرض.

كيفية معرفة صلاحية تأشيرة خروج وعودة مقيم

يمكنكم معرفة صلاحية التأشيرة من خلال تتبع الخطوات السابقة، حيث يتم عرض كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة، كما تعرض الصفحة مدة صلاحية الإقامة ومدة التأشيرة، وتنقسم التأشيرة إلى نوعين هما:

النوع الأول: تأشيرة خروج وعودة مفردة.

النوع الثاني: تأشيرة خروج وعودة متعددة.

مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة

تختلف مدة صلاحية تأشيرة خروج وعودة حسب نوع التأشيرة، ويتابع الكثير من الوافدين أسعار التأشيرات الجديدة في المملكة، لذلك نعرض لكم فيما يلي كيفية معرفة مدة صلاحية التأشيرة وأسعارها:

أولا: تأشيرة خروج وعودة مرة واحدة : يتكلف هذا النوع من التأشيرة ٢٠٠ ريال سعودي، وتسمح لحامل هذه التأشيرة مغادرة المملكة والعودة إليها مرة واحدة فقط، وصلاحية هذه التأشيرة شهرين “٦٠ يوما” ، ولكن يمكن تمديد فترة الصلاحية لمدة شهر واحد فقط مع دفع رسوم التمديد.

: يتكلف هذا النوع من التأشيرة ٢٠٠ ريال سعودي، وتسمح لحامل هذه التأشيرة مغادرة المملكة والعودة إليها مرة واحدة فقط، وصلاحية هذه التأشيرة شهرين “٦٠ يوما” ، ولكن يمكن تمديد فترة الصلاحية لمدة شهر واحد فقط مع دفع رسوم التمديد. ثانيا: تأشيرة خروج وعودة متعددة: تكلفة هذه التأشيرة ٥٠٠ ريال سعودي، وتسمح هذه التأشيرة لحاملها الدخول والخروج من المملكة عدة مرات، ولكن فترة صلاحية التأشيرة ثلاثة شهور “٩٠ يوما” ، ولكن يمكن تمديد صلاحيتها لشهر “٣٠ يوما” بعد دفع رسوم التمديد التي تبلغ قيمتها ٢٠٠ ريال سعودي.

رابط منصة أبشر الاستعلامات الإلكترونية

الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة مفردة او متعددة تتم من خلال الدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية، وتعتبر ابشر الجوازات السعودية من أهم النوافذ الإلكترونية التي تقدم خدمات متميزة لكن من على الأراضي السعودية مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين بالمملكة، حيث يمكن من خلالها استخراج شهادة الميلاد للمواليد الجدد، والاستعلام عن المخالفات المرورية وحجز موعد في الخدمة المدنية، وغيرها من الخدمات التي تسهل الأمور على الجميع في ضوء الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها المملكة في ظل انتشار وباء كورونا المستجد حول العالم.