بينها “قاعة الكعبة”.. السديس يكشف عن عدد من المشاريع التطويرية ذات الصلة بالحرمين

بلادي – الرياض :أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، انطلاق الخطط التطويرية لمجمع الملك عبدالعزيز لصناعة الكسوة ومعرض الحرمين، والمتاحف.

وأوضحت “رئاسة الحرمين” أن تنفيذ هذه المشاريع يأتي ضمن خطة الرئاسة 2024 التطويرية، حيث ستشهد منطقة المصنع والمعرض نقلة نوعية ستخدم الزوار وأهالي المنطقة المجاورة لهما.

وأبانت أن المشاريع تشمل إنشاء “قاعة الكعبة” أول بيت يعرض تاريخ الكعبة المشرفة منذ أن أمر المولى عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام-ببنائها وحتى يومنا هذا، وترسيخ مكانتها في نفوس المسلمين.

وأضافت أنه سيتم بناء قاعة مرئية مختصة لعرض إنتاجات الرئاسة، وجامع كبير بمواصفات عالية، إلى جانب بناء قاعة احتفالات كبيرة، ومجموعة أسواق ومطاعم ومقاهي بطراز تاريخي؛ لخدمة الزوار وأهل المنطقة المجاورة.