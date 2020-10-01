بلادي – الرياض :بدأت شركة المياه الوطنية اليوم (الخميس) استقبال طلبات التسجيل في برنامج “إعداد” لتدريب الخرجين والخريجات وتأهيلهم لسوق العمل، في عدد من التخصصات الهندسية والفنية والإدارية، وذلك لمدة 12 شهراً.
وقالت الشركة إنها تستهدف تدريب 100 خريج وخريجة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في المجالات الهندسية والفنية والإدارية والمجالات الأخرى، إضافة إلى المشاركة في تعزيز فرص حصولهم على وظائف في سوق العمل.
وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى نهاية أكتوبر الحالي، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال الطلبات https://talents.nwc.com.sa/ar، وتعبئة البيانات المطلوبة، والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل الخاصة بالبرنامج.
وأبانت أنها ستجري في الأول من نوفمبر المقبل مفاضلة بين المتقدمين لاختيار الأفضل، لافتة إلى أن المقابلات الشخصية ستكون في 30 أكتوبر الجاري، وإعلان النتائج النهائية سيتم في 15 ديسمبر المقبل.
وكانت الشركة ذكرت في وقت سابق أن التدريب لحملة البكالوريوس فقط، وأنه سيتم منح المتدرب مكافأة شهرية مقطوعة بمبلغ 5000 ريال شهرياً، مع تأمين طبي، ودورات تدريبية ضمن مسارين هما المسار العام، والمسار التخصصي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “المياه الوطنية” تبدأ استقبال طلبات التسجيل لبرنامج تدريب 100 خريج وخريجة لسوق العمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.