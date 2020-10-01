“المياه الوطنية” تبدأ استقبال طلبات التسجيل لبرنامج تدريب 100 خريج وخريجة لسوق العمل

بلادي – الرياض :بدأت شركة المياه الوطنية اليوم (الخميس) استقبال طلبات التسجيل في برنامج “إعداد” لتدريب الخرجين والخريجات وتأهيلهم لسوق العمل، في عدد من التخصصات الهندسية والفنية والإدارية، وذلك لمدة 12 شهراً.

وقالت الشركة إنها تستهدف تدريب 100 خريج وخريجة وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في المجالات الهندسية والفنية والإدارية والمجالات الأخرى، إضافة إلى المشاركة في تعزيز فرص حصولهم على وظائف في سوق العمل.

وأوضحت أن التسجيل سيستمر حتى نهاية أكتوبر الحالي، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال الطلبات https://talents.nwc.com.sa/ar، وتعبئة البيانات المطلوبة، والتأكد من مطابقتها لشروط التسجيل الخاصة بالبرنامج.

وأبانت أنها ستجري في الأول من نوفمبر المقبل مفاضلة بين المتقدمين لاختيار الأفضل، لافتة إلى أن المقابلات الشخصية ستكون في 30 أكتوبر الجاري، وإعلان النتائج النهائية سيتم في 15 ديسمبر المقبل.

وكانت الشركة ذكرت في وقت سابق أن التدريب لحملة البكالوريوس فقط، وأنه سيتم منح المتدرب مكافأة شهرية مقطوعة بمبلغ 5000 ريال شهرياً، مع تأمين طبي، ودورات تدريبية ضمن مسارين هما المسار العام، والمسار التخصصي.