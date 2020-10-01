“منصور بن متعب” ينقل تعازي خادم الحرمين وولي العهد لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح

بلادي – الرياض : وصل إلى الكويت، اليوم (الخميس)، مستشار خادم الحرمين الشريفين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، لتقديم العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقل الأمير منصور تعازي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، لأمير الكويت الجديد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان في استقبال الأمير منصور لدى وصوله إلى الكويت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وتوفي الشيخ صباح الأحمد، الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عامًا، بعد معاناة مع المرض، حيث كان يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية قبل وفاته.