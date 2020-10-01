“المسابقات” تصدر جدول مباريات الدرجة الثانية.. وتحدد موعد الانطلاق

بلادي – الرياض : أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2020-2021.

وحددت اللجنة يوم 30 أكتوبر الجاري موعدًا لانطلاق الموسم على أن يختتم في 16 أبريل المقبل.

وكانت قرعة دوري الدرجة الثانية والتي أجريت يوم 22 سبتمبر الماضي في الرياض، قد أسفرت عن تقسيم الأندية الثمانية والعشرين المشاركة إلى مجموعتين على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

التقدم، الأنصار، الأخدود، الجندل، الصفا، الحجاز، العربي، القيصومة، الانتصار، السد، الزلفي، كميت، بيشة واللواء.

المجموعة الثانية:

المجزل، حطين، الخلود، الرياض، الروضة، وج، الوشم، عفيف، الشرق، العروبة، السلمية، النجمة، الذهب والترجي.