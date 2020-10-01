القبض على مواطن تورط بترويج أكثر من 10 آلاف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي بالرياض

بلادي – الرياض :أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مواطن تورط بترويج (10.180) قرصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وصرح المتحدث الرسمي للمديرية، النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لترويج المخدرات أسفرت عن القبض على المواطن المتورط بالجريمة في منطقة الرياض.
وأضاف النقيب النجيدي أنه تم إيقاف المقبوض عليه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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