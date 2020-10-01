الصحة تعلن 319746 إجمالي المتعافين من كورونا في المملكة وتكشف عدد المصابين والمتوفين

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بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 26 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4794 حالة .
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 335097 حالة حتى الآن .
كما تم تسجيل 592 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 319746 حالة.
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