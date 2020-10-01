نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بدون ضمانات في 3 ساعات للمواطن والمقيم يصل إلى 1.5.00.000 ريال من بنك ساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك ساب Sabb بالمملكة يقدم أفضل الحلول المصرفية للمواطنين بالمملكة العربية السعودية من خلال طرح عدة برامج خاصة بالتمويل الشخصي، فقد أصبحت التمويلات الشخصية حلاً سريعاً لتنفيذ بعض الأهداف الشخصية التي يتمني ويسعى إليها الكثير من المواطنين بالمملكة مثل إقامة مشروع شخصي أو الاستثمار بأي مشروع خاص أو من أجل شراء سيارة، أو من أجل السفر وغيرها من الأهداف التي يسعى الكثير إلى تحقيقها، ويتنافس بنك ساب مع باقي بنوك المملكة في تسهيل شروط الصرف الخاص بمبالغ التمويل وفقاً لراتب العميل، ويوفر بنك ساب تمويل شخصي للمتقاعدين بالمملكة يصل إلى 500 ألف ريال، فقد خطط بنك ساب إلى توفير كافة المبالغ النقدية من خلال سيولة نقدية مميزة لجميع فئات المجتمع السعودي داخل المملكة العربية السعودية، كما يقدم تمويلات شخصية عامة لجميع الأفراد العاملين في القطاع الحكومي والخاص بمبالغ مالية كبيرة تصل إلى مليون ونصف ريال، كما يوفر ميزة التمويل السريع لأي مبلغ يطلبه العميل من خلال مستندات ميسرة يتم تقديمها إلى البنك.

مزايا تمويل الأفراد من بنك ساب

يقوم بنك ساب بتوفير تمويل لجميع الأفراد سواء مواطنين يحملون الجنسية السعودية أو وافدين ومقيمين إلى المملكة العربية السعودية، ويتم توفير مبالغ مالية متغيرة حسب رغبة العميل ولكن بحد أقصي مبلغ 1.500,000 ريال، فيختار كل عميل المبلغ الخاص به وفق راتبه الشهري.

يوفر بنك ساب تمويل الأفراد خلال وقت قصير في حدود ثلاث ساعات فقط من بداية التقدم بطلب تمويل، وقد حدد بنك ساب فترة 5 سنوات من أجل سداد أي تمويل ويحدد العميل مدة السداد التي تناسبه، حيث يهدف بنك ساب إلى إنهاء جميع إجراءات العميل التمويلية سريعاً دون تأخير.

ويقوم بنك ساب بإعداد إعفاء من سداد أقساط التمويل في حالة إصابة العميل بإصابات العجز أو الوفاة لا قدر الله، كما يمكن طلب تمويل مالي إضافي في حالة رغبة العميل ولكن يجب أن يتم سداد قيمة 20% من التمويل السابق الذي حصل عليه العميل.

شروط ورابط التقديم علي تمويل شخصي للمواطن السعودي أو المقيم من ساب

الدخل الشهري لكل عميل يجب ألا يقل عن 3000 ريال للمواطنين السعوديين والوافدين الراغبين في الحصول علي القرض الشخصي من بنك ساب.

أن يبدأ عمر العميل الذي يعمل بالقطاع الحكومي من 21 سنة ولا يزيد عن سن 58 عام، وللعاملين بالقطاع الخاص يكون السن من 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

كما يجب أن تكون مرت فترة زمنية لمدة شهر بأي عمل ولكن ذلك للعميل السعودي فقط، وأن تكون مرت فترة زمنية 3 شهور للعميل غير السعودي، وأن يتم تحويل الراتب من جهة العمل.

التقديم الإلكتروني لقروض بنك ساب للمواطن والوافد

إلكترونياً يمكن التقديم علي جميع التمويلات الشخصية من بنك ساب من خلال طلب أونلاين لبنك ساب، حيث يقوم كل عميل بملي نموذج طلب التمويل والذي يطلب فيه العميل مبلغ القرض الذي يرغب به كل شخص.