تدخل مقاتلات ‘‘إف 16’’ التركية في أذربيجان تحسم الأمور.. وبيان عاجل لوزارة الدفاع الأرمنية

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عدن - نيرة ابو خليفة - أفادت وزارة الدفاع الأرمنية، يوم الثلاثاء بأن مقاتلة "إف-16" تركية أسقطت طائرة "سو-25" أرمنية، مضيفة أن طيارها لقي مصرعه في الحادث.
وأضافت الدفاع الأرمنية أن المقاتلة التركية أقلعت من مطار غانجا في أراضي أذربيجان، وكانت تقدم إسنادا جويا لضربات الجيش الأذربيجانيآ لمواقع أرمنية بالقرب من مدينة فاردينس.
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وأوضحت إن "إف-16" التركية أسقطت الطائرة الأرمنية في أجواء أرمينيا.
وقال سفير أرمينيا لدى موسكوآ فاردان توغانيان إنه بعد تدمير مقاتلة تركية لطائرة أرمنية، قد تتوجه يريفان لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، مضيفا أن هذا الموضوع قيد البحث. وأشار السفير إلى أن بلاده تستعد لإصدار بيان بشأن حادث إسقاط الطائرة.
المصدر: وكالات
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