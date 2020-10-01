نشكركم على قرائتكم خبر بعد جلسة ساخنة.. إعلان الفائز في مناظرة ‘‘ترامب’’ وبايدن .. شاهد من هزم الآخر (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أعلنت وكالة سي إن إن الأمريكية عن الفائز في المناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه في الانتخابات جو بايدن.

وقالت سي إن إن إنه وفقا لاستطلاع أجرته SSRS فإن 6 من كل 10 تابعوا المناظرة رأوا أن بايدن قدم أداءً أفضل ، بينما 28 % فقط ممن شاهدوا المناظرة أشادوا بأداء ترامب.

وأشار الاستطلاع إلى أنه نحو ثلثي من شاركوا في الاستطلاع رأوا أن إجابات بايندن أكثر مصداقية من إجابات ترامب ، فيما رأى 69% أن هجوم بايدن ضد ترامب كان عادلا ، بينما رأى 31 % أن هجوم ترامب كان منطقيا.

وفي مقابلات مع الأشخاص ذاتهم قبل المناظرة، قال 56% منهم إنهم يتوقعون تقديم جو بايدن لأداء أفضل، في حين قال 43% أنهم يتوقعون أداء أفضل لترامب.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، في أول مناظرة تلفزيونية بينهما مساء الثلاثاء، قد تبادلا الاتهامات وسط أجواء محمومة متوترة.

وبدا التوتر بوضوح منذ الدقائق الأولى للمناظرة، إذ كان الرجلان يقاطعان بعضهما البعض باستمرار، ما أخرج نائب الرئيس السابق باراك أوباماآآآ عن طوره وقالآآآ لترامب "هلا تخرس يا رجل!".

كما نعت المرشح الديمقراطي الرئيس الساعي للفوز بولاية ثانية بأنه "كذاب" و"مهرج".

وقال بايدن عن منافسه في استحقاق الثالث من نوفمبر إن "كل ما يقوله حتى الآن كذب. أنا لست هنا لأبرهن أكاذيبه. الكل يعلم أنه كذاب".

وأضاف "من الصعب أن يحظى المرء بفرصة لقول كلمة واحدة بوجود هذا المهرج، عفوا هذا الشخص".

وتابع "أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".

بدوره اتهم ترامب منافسه الديمقراطي بالافتقار إلى الذكاء وبأنه دمية في يد "اليسار الراديكالي".

وقال ترامبآآآ خلال المناظرة في كليفلاند بولاية أوهايو مخاطبا نائب الرئيس السابق "أنت لا تمت إلى الذكاء بصلة، جو. 47 عاما ولم تفعل شيئا".

ووفقا للبروتوكول الصحي المتبع بسبب كوفيد-19، انطلقت المناظرة قبل 35 يوما من الاستحقاق الرئاسي، دون أن يتصافح الرجلان السبعينيان.

واستهلت المناظرة بدفاع الرئيس الجمهوري عن قراره المثير للجدل بترشيح قاضية محافظة للمحكمة العليا قبل أسابيع قليلة من الانتخابات.

وقال ترامب وقد وضع ربطة عنق مخططة حمراء داكنة "لقد فزنا في انتخابات 2016 ولنا الحق في ذلك".

وسارع المرشح الديمقراطي بربطة عنق رفيعة بخطوط سوداء وبيضاء للقول "علينا الانتظار حتى نرى نتيجة هذه الانتخابات".

وانطلقت المناظرة على مرأى من جمهور صغير كان في عداده زوجتا المرشحين ميلانيا ترامب وجيل بايدن وقد وضعتا كمامات.

وسعى بايدن، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، إلى ربط ترامب بشكل مباشر بجائحة كوفيد -19 التي أودت بأرواح أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تسجيلا للوفيات الناجمة عن الجائحة في العالم أجمع.

واستهزأ بايدن بترامب غامزا من قناة أحد أكثر تصريحاته شهرة بقوله "ربما يمكنك حقن مبيض الملابس في ذراعك وهذا كفيل بعلاج" فيروس كورونا.

المصدر: ا ف ب + وكالات