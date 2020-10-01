نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التسجيل بخدمة الراجحي مباشر للأفراد عبر التطبيق أو الموقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر مصرف الراجحي عدد كبير من الخدمات الإليكترونية لعملائه عبر الإنترنت ، ليتمكن العملاء من إنهاء معاملاتهم المالية دون الحاجة للخروج من المنزل والذهاب لأحد الفروع بنفسك، ومن تلك الخدمات خدمة مصرف الراجحي مباشر للأفراد.

الاشتراك في خدمة الراجحي مباشر للأفراد

يمكنك الاشتراك في خدمة الراجحي مباشر من خلال الدخول لرابط الصفحة الرئيسي https://www.almubasher.com.sa/portal/auth/login.do.

إذا لم تكن مسجل في الخدمة اضغط على التسجيل في الخدمات الأليكترونية.

قم بإدخال البيانات التالية:

رقم بطاقة الصراف الآلي الخاصة بك وستجدها مطبوعة على البطاقة.

أدخل الرقم السري للبطاقة المكون من 4 أرقام.

أدخل رقم حسابك البنكي وهو يتكون من 15 إلى 21 رقم.

سوف تحتاج لزيارة أقرب فرع بعد التسجيل حتى تقوم بإضافة رقم جوال لخدمتك عبر إحدى ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك.

عند إدخال رقم هاتف عبر الماكينة، فتأكد أن هذا الرقم ملكك وأنت تستخدمه للحفاظ على سرية بياناتك، وحتى تتلقى الإشعارات التي سيرسلها لك البنك.

تسجيل مباشر الراجحي تطبيق

التسجيل عبر تطبيق الراجحي يمكن أن يتم بنفس السهولة التي يتم التسجيل بها عبر الموقع الإليكتروني:

افتح التطبيق واضغط على كلمة التسجيل.

قم بإدخال( رقم بطاقة الصراف الألي- الرقم السري للبطاقة – رقم الحساب البنكي) بالترتيب، ثم اضغط على التالي.

اضغط على خدمة المباشر للأفراد.

ادخل (اسم المستخدم الخاص بك- الرقم السري – أعد كتابة الرقم السري)، ثم اضغط التالي.

ستصلك رسالة تأكيد على جوالك بها أربع أرقام (قم بإدخال هذه الأرقام في الأماكن المخصصة).

ستظهر لك رسالة تم إنشاء حسابك بنجاح.

لن تحتاج لتأكيد رقم الهاتف عبر ماكينة الصراف الألي.

نصائح بنك الراجحي مباشر للافراد

هذه النصائح يجب تنفيذها لمنع أي محاولة لسرقة بياناتك أو اختراق حسابك بمصرف الراجحي: