نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن اسقاط قروض بنك التسليف1442 برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة في ظل عمل المملكة العربية السعودية على التطوير حرصت الحكومة بقرار ملكي صادر من خادم الحرمين الشريفين بإسقاط قروض بنك التسليف والادخار عن من توفاه الله من المواطنين بالمملكة، طبقاً لشروط معينة، وتقديم بعض الأوراق الرسمية ثبته وفاته رسمياً، ولكن بعد انتشار فيرس كورونا المستجد في المملكة مثل باقي الدول الأخرى، وحرصاً منها على تحسين الظروف المادية لتعينهم على المعيشة حرصت الحكومة على تأجيل سداد الأقساط الخاصة بقروض بنك التسليف لمدة ستة أشهر حتى تتحسن أوضاع البلد، وفي هذا البند يرغب الكثير في الاستعلام عن اسقاط قروض بنك التسليف، ونحن هنا اليوم لنوضح لكم ذلك.

الاستعلام عن اسقاط قروض بنك التسليف

عليك بزيارة الفرع الخاص بك أو أقرب فرع من بنك التسليف، وتقديم كافة البيانات وطلب الاستعلام عن إسقاط القروض عن البنك.

كما أنه بإمكانك القيام بزيارة الموقع الرسمي الخاص بالبنك، وبعد ذلك اذهب للصفحة الرئيسية والنقر على استعلام أو استفسار، أو القيام بتقديم أي شكوى تبحث عن إجابة لها.

وبإمكانك إضافة سؤال “أريد الاستعلام” عن إسقاط قرض بنك التسليف السعودي .

. كما أن المتحدث الرسمي باسم إدارة بنك التنمية الاجتماعية أعلن عن أن البنك سوف يقوم بطرح الكثير من التسهيلات من أهمها خدمة السداد الآلية للقرض، حيث أن يسهل عليه إمكانيات الدفع عن طريق جميع فروع البنك التي تنتشر بكافة أنحاء المملكة.

وصرح أيضاً عن خدمة الاستعلام عن حسابي بنك التسليف الإلكتروني، حيث أن يستطيع أي عميل بالدخول مباشرة موقع بنك التسليف وإضافة رقم الهوية وكلمة المرور، والنقر على موافق. ( من هنا )

وإضافة رقم الهوية وكلمة المرور، والنقر على موافق. ( ) سوف يظهر لك كشف حسابك وجميع القروض التر ترغب معرفة معلومات عنها، كما أن يتوفر على الصفحة القيام ببعض الاجراءات منها عمل إخلاء طرف من بنك التسليف إلكترونياً.

الأقساط المتبقية قرض بنك التسليف

وعن طريق الدخول لموقع بنك التنمية الاجتماعية، ومن الممكن التعرف على قيمة الأقساط المتبقية من بنك التسليف للعام الهجري 1441، وهذه من أبرز الخدمات التي تقدم من البنك إلكترونياً لجميع الحاصلين على القروض عن طريقه، سواء كان قرض الأسرة وكذلك قرض الزواج أو القروض المتنوعة، التي يقوم البنك بتقديمها للمواطنين في المملكة العربية السعودية.