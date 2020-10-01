نشكركم على قرائتكم خبر أمير قطر يبكي متأثراً أثناء تشييع الأمير الراحل الشيخ ‘‘صباح الأحمد’’ (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - لقطت كاميرات المصورين، صورة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني، أثناء تشييع أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أثناء انهمار الدموع من عينيه، في صورة اعتبر البعض أنها تعبر عن الوفاء.

ويظهر أمير قطر في الصورة المتداولة، والدموع في عينيه أثناء صلاة الجنازة على الشيخ صباح الأحمد، وحمله إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبيخات ليوارى الثرى.

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وشارك الشيخ تميم بن حمد في مراسم تشييع، الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت الراحل وفي صلاة الجنازة بعد أن وصل على رأس وفد إلى الكويت لهذه الغاية.

المصدر: القبس