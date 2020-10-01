نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويلات شخصية بدون مقدم أو كفيل تبدأ من 4000 الآف ريال للمواطنين والمتقاعدين بالمملكة من اكسترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك الكثير من المؤسسات التي تعمل بالمملكة العربية السعودية والتي تعمل علي تسهيل كافة الخدمات لجميع المواطنين بالمملكة، حيث هناك جهات عاملة تعمل علي تقديم خدمات القروض الشخصية من أجل مصلحة العميل الذي يبحث عن فرص تمويل بدون أرباح وطرق سدادها يكون مريح، ومن هذه الجهات هي شركة تسهيل اكسترا التي تقوم بمنح تمويلات نقدية شخصية لجميع المواطنين بفئات متنوعة من حيث السن مثل المواطنين والشباب والوافدين والمتقاعدين والعسكريين وغيرهم، وتقدم شركة تسهيل القروض الشخصية بدون موافقة كفيل وبدون الحصول علي تعريف الراتب من جهة العمل، ويمكن طلب تمويل من شركة اكسترا يبدأ من 4000 الآف ريال حتي 30.000 ألف علي أن يتم سداد أي تمويل علي فترة 24 شهر.

تفاصيل طلب التمويل من اكسترا للأفراد التي العاملة بالجهات الحكومية والخاصة

سن المواطنين يجب أن يكون من 21 سنة حتي 25 سنة حتي يتم الموافقة علي التمويل، علي أن يتقاضى العميل أي راتب شهري لا يقل عن 12 ألف ريال، ومن يتراوح سنه من 25 سنة حتي 60 سنة يجب ألا يقل راتب المتقدم لطلب التمويل عن 5000 الآف ريال، وتشترط شركة اكسترا أن يكون قد مر فترة عمل فعلية لا تقل عن 3 شهور بمكان العمل الحالي سواء كان هذا العمل قطاع حكومي أو قطاع خاص، وفترة عام كامل للمقيم والمغترب داخل جميع مدن المملكة العربية السعودية، ويستطيعوا طلب مبلغ تمويل ما بين 4 الآف حتي 30 ألف.

تفاصيل طلب التمويل من اكسترا للأفراد المتقاعدين والعسكريين

حددت شركة تسهيل سن المتقاعد بأن لا يتعدى سن ال70 حتي يستطيع المتقاعد طلب مبلغ تمويل، وأن لا يقل دخل المتقاعد بالمملكة عن 5000 الآف ريال، وأن يشترك المتقاعد بجهات التأمينات الاجتماعية الاجتماعية أو مؤسسة التقاعد، ويطلب المتقاعد مبلغ متاح للتمويل من 4 الآف ريال حتي 30 ألف.

وبالنسبة للعسكريين يجب أن يكون العسكري سنه ما بين 25 سنة حتي 50 سنة، وأن يتقاضى دخل شهري لا يقل عن 10 الآف ريال، وأن يكون قد قضي فترة خدمة 3 شهور، ويستطيع طلب تمويل من 4 الآف ريال حتي 12 ألف.

كيف يمكن للمواطن أو المقيم أو المتقاعد أو العسكري أن يتقدم لطلب تمويل

يتم التقديم علي مبلغ قرض تمويلي من اكسترا من خلال موقع: اكسترا، حيث يقوم كل شخص سواء مواطن أو وافد إلى المملكة العربية السعودية أو متقاعد بملي نموذج تمويل يتم توفيره للجميع عبر بوابة اكسترا الإلكترونية، علي أن يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة، ثم إرسال طلب التمويل.