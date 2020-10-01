شرطة الرياض: القبض على تشكيل عصابي امتهن سرقة إطارات المركبات المتوقفة أمام المنازل وبيعها

بلادي – الرياض :تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم (الخميس)، من القبض على تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص امتهنوا سرقة إطارات المركبات المتوقفة أمام المنازل وتخزينها وبيعها.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن المتهمين هم مواطن، و4 مخالفين لنظام الإقامة: اثنان من الجنسية الفلسطينية وآخران من الجنسيتين السورية واليمنية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث.

وأشار الكريديس إلى أن المتهمين تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم، تمثلت في سرقة إطارات المركبات المتوقفة أمام المنازل بعد العبث بكاميرات المراقبة وإتلافها، واستولوا خلالها على أكثر من 400 إطار.

وأفاد بأنهم امتهنوا بيع الإطارات بعد تخزينها في مستودع يديره أحدهم بحي الغرابي وسط مدينة الرياض، وعُثر بداخله على مجموعة من الإطارات المسروقة، وقد تم استردادها وتسليمها لمالكيها.

وأبان الكريديس أن قيمة المسروقات بلغت 300 ألف ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.