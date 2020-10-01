وزير الصناعة: بدأنا اليوم أولى خطوات تفعيل النظام الجديد للاستثمار التعديني

بلادي – الرياض :قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إن الوزارة بدأت، اليوم (الخميس)، تفعيل النظام الجديد للاستثمار التعديني.

وأضاف أن أولى خطوات تفعيل النظام تمثّلت في رفع السجلات على منصة “تعدين” الإلكترونية، التي تتيح للمستثمرين التعرف على المجمعات التعدينية ومناطق الاحتياطي التعديني.

وتابع بأن ذلك سيسهم في تعزيز الشفافية وفرص الاستثمار، مشيراً إلى أن رفع السجلات يمثّل خطوة ضمن مجموعة خطوات للتفعيل التدريجي للنظام.