نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بناء منزل من بنك سامبا يصل إلى ثلاثة مليون ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بناء منزل من بنك سامبا ، يقدم بنك سامبا تمويل بناء منزل بقيمة تصل إلى ثلاثة مليون ريال سعودي وذلك لمساعدة المواطنين السعوديين في بناء منزل العمر الذي يحلم به أي مواطن في بناء منزل له وأسرته وعيش حياة أسرية مستقرة كما تحدثنا عن تمويلات أخري مقدمة من البنك مثل تمويل المتقاعدين وتمويل يصل إلى 200 ألف ريال بدون ربح وكذلك التمويل الشخصي للمواطنين السعوديين وغيره وذكرنا لكم طريقة فتح حساب جاري بمصرف سامبا واليوم نقدم لكم من خلال هذا المقال مميزات وشروط الحصول على تمويل بناء منزل.

مميزات تمويل البناء من بنك سامبا

الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى ثلاثة مليون ريال سعودي.

لا يتطلب الحصول على التمويل وجود كفيل.

هامش ربح تنافسي.

الحصول على تمويل يمتاز بثبات قيمة الربح طوال فترة السداد.

فترة سداد طويلة تصل إلى ستون شهراً.

عند توافر جميع الشروط والمتطلبات يتم الموافقة الفورية للحصول على التمويل.

في حال الوفاة أو حدوث عجز دائم يتم إسقاط الدين الخاص بالبنك.

شروط الحصول على التمويل من بنك سامبا

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها والمعلمة من بنك سامبا لكي يتمكن المتقدم من الحصول على التمويل والشروط هي كالتالي:

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرون عاماً.

يجب أن يكون المتقدم من العاملين بجهة حكومية أو شبه حكومية أو جهة قطاع خاص معتمدة من قبل بنك سامبا.

يجب أن تكون مدة عمل المتقدم بالجهة الحكومية أو شبه الحكومية لا تقل عن شهر واحد.

يجب أن تكون مدة عمل المتقدم بجهة القطاع الخاص لا تقل عن ثلاثة أشهر.

يجب أن يكون الحد الأدنى لدخل المتقدم ثلاثة آلاف ريال سعودي.

خطوات التقديم على تمويل البناء من بنك سامبا