نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تطبيق اعتمرنا وخطوات حجز الموعد وبدء المرحلة الأولى في تحميل التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عمليات البحث في تزايد بشكل مستمر في محركات البحث في جوجل في الفترة الأخيرة من قبل المعتمرين، حيث بدأت وزارة الحج منذ أيام في استقبال أولى تحميل وحجز موعد تطبيق اعتمرنا، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض رابط تطبيق اعتمرنا لحجز موعد لأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام، وخطوات الحجز وآلية التسجيل في أداء العمرة وحجز موعد، وموعد بدء المرحلة الثانية في حجز موعد لأداء العمرة.

تطبيق اعتمرنا:

يعد تطبيق اعتمرنا من أهم التطبيقات في المملكة العربية السعودية التي يبحث عنها المواطن المقيم في المملكة أو الزائر أو المواطن السعودي، حيث تم تصميم هذا التطبيق ليسهل عملية أداء العمرة والصلاة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة في ظل فيروس كورونا، وقد أكدت وزارة الحج والعمرة في بيانها على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد وضرورة ارتداء الكمامة للحفاظ على صحة الجميع، ويتم تحميل التطبيق على جميع أنواع الهواتف المحمول:

خطوات الحجز والتسجيل لأداء العمرة:

أن يقوم الشخص بتحميل التطبيق من خلال رابط التحميل وذلك بدءً من اليوم الأحد الموافق 27 من شهر سبتمبر الجاري.

أن يقوم الشخص بتسجيل البيانات عند تحميل التطبيق والتأكد من الحصول على تصريح التنقل.

ضرورة التأكد من اختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام.

يتم اختيار الموعد وفقاً المواعيد المناسبة التي أشارت إليها وزارة الحج والعمرة من خلال البيان الخاص بها، مع توافر الخدمات التي يمكن الاستفادة منها عبر تطبيق اعتمرنا (وسيلة المواصلات – نقاط التجمع – مراكز الخدمات).

أكدت وزارة الحج والعمرة في البيان الخاص بها على ضرورة التأكد عند التسجيل من خلو المتقدم من إصابته بفيروس كورونا.

موعد بدء المرحلة الثانية في تطبيق اعتمرنا:

أعلنت الوزارة في البيان الخاص بها الذي صدر منذ أيام قليلة حول بدء التسجيل في المرحلة الأولى من خلال رابط التسجيل، وقد أوضح أن التسجيل يتم في قبول حوالي 6 آلاف مواطن سعودي في اليوم، وتم تحديد موعد بدء تسجيل الحجز موعد في التطبيق لأداء العمرة وصلاة في المسجد الحرام، حيث يوافق موعد المرحلة الثانية في 18 من شهر أكتوبر الجاري.