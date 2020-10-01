نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلقت الحوافز المالية من بنك التنمية الاجتماعية لدعم مشاريع الأسر المنتجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الأسرة من بنك التنمية ضمن منتجات التمويل الاجتماعي التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية للمواطنين، حيث يقوم بتقديم فرص تمويلية مناسبة لفئات متعددة من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويعد قرض تمويل الأسرة من القروض التي يقوم البنك بمنحها للأسر ذات الدخل المحدود، وذلك بهدف مساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة، خاصة في ظل غلاء الأسعار في الفترة الحالية، ومن أجل مساعداتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

يتيح بنك التنمية الاجتماعية المعروف بالبنك السعودي للتسلبف سابقا، العديد من منتجات التمويل الاجتماعي للأفراد والأعمال، منها منتج تمويل الأسرة، منتج تمويل الزواج، منتج تمويل الترميم، وقرض آهل بدون رسوم، وقرض كنف، هذه المنتجات موجهة للمواطنين من محدودي الدخل، وأصحاب الدخل المنخفض، كما يتيح بنك التمنية الاجتماعية العديد من قروض تمويل الأعمال، لمساعدة المواطنين على إقامة المشاريع الصغيرة وتمويلها، والمساهمة في تشجيع الاقتصاد المحلي.

الحوافز المالية لدعم مستفيدي مشاريع الأسر المنتجة

انطلقت الحوافز المالية مع بداية شهر أكتوبر من بنك التنمية الاجتماعية، لدعم المستفيدين من مشاريع الأسر المنتجة، تشمل الحوافز المالية:

حافز الاستمرار، والذي يشمل شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وقد انتهت فترة التقديم بالنسبة لهذا الحافز، كما يهدف إلي تشجيع المستفيدين على السداد المبكر في حال توفرت لهم القدرة على ذلك. حافز العودة، وقد بدأ التقديم به من شهر أكتوبر، ويتضمن الفترة من شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ويهدف إلي تشجيع المواطنين المستفيدين على الانتظام بالسداد، بعد الانتهاء من فترة التأجيل.

شروط التقديم على حافز العودة

وجود شهادة أسر منتجة فعالة.

يشترط عدم وجود متأخرات مالية على المستفيد متأخرة عن فترة ثلاثة أشهر.

يشترط أن تكون عدد الأقساط المتبقية على المستفيد في العقد أكثر من ثلاث أقساط.

تمويل الأسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعيّة بـ1.2 مليار ريال

تمويل 85 ألف أسرة من الأسر المنتجة من بنك التنمية الاجتماعية بمبلغ 1.2 مليار ريال سعودي، وتأهيل 113 مؤسسة تنموية غير ربحية مزاولة لنشاط التمويل متناهي الصغر.

جهود البنك خلال جائحة كورونا، قام البنك بتأجيل سداد 140 مليون ريال لثلاثون ألف أسرة منتجة، وعمل 100 ألف وجبة مجانية لسكان الأحياء المغلقة، وإنتاج مليون كمامة قماشية من خلال حاضنات الإنتاج المشغلة من الأسر المنتجة الغذائية والنسيج.

الخدمات غير المالية من بنك التنمية الاجتماعية للأسر المنتجة

50 ألف مستفيد من التدريب المهني والمتخصص.

42 ألف مستفيد من البرامج الادخارية.

منافذ البيع للأسر المنتجة

حاضنات إنتاج غذائية، ونسيج.

12 فرع “يمام كافيه” في عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

430 مقصف مدرسي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

100 منتج على رفوف المتاجر بالنسبة للنوافذ.

98 كشك في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

الشروط العامة لتمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

أن يكون عمر المقترض لا يتجاوز 70 سنة وكذلك بالنسبة للكفيل ينبغي ألا يزيد عمره عن 55 سنة.

أن يكون الراتب الشهري للمقترض لا يتعدى 10,000 ريال، وفق لشروط البنك.

يتضمن أبناء الأسرة ضمن أفراد الأسرة، وذلك بالنسبة للأبناء الذين لم يتجاوز عمر الفرد منهم سن 24 عام، وذلك في حالة إن لم يكن الابن موظف أو متزوج، وبالنسبة للبنات يتم احتساب البنت في حالة ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

يمنح البنك المرأة الحق في التقدم بطلب تمويل أسرة في حالات معينة، إذا كانت امرأة مطلقة أو أرملة وتعول طفل أو أكثر بدون الالتفات أو اعتبار للعمر.

يتيح البنك للعميل إمكانية جمع منتج تمويل الأسرة ومنتج نفاذ.

نماذج التقديم على قرض تمويل الأسرة من بنك التنمية

يتيح بنك التنمية الاجتماعية العديد من نماذج التقديم للحصول على تمويل الأسرة، يمكن للعميل الاختيار من بينها، وهي:

نموذج إقرار و تفويض خاص بالعملاء المتقاعدين. نموذج رقم (104) تعهد جهة عمل طالب القرض. نموذج رقم (105) خاص بالكفالة الشخصية. نموذج مطابقة الهوية الوطنية للمتقدم بطلب القرض. إقرار ذوي العصبة خاصة بالمرأة المهجورة المتقدمة لطلب القرض.

أحكام وشروط خاصة بالمستفيدين من التمويل الاجتماعي وتمويل الأسرة لمن هم فوق 55 عام:

أوضح بنك التنمية بعض الأحكام المرتبطة بالأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 55 عام، ويرغبون في الحصول على أحد منتجات التمويل الاجتماعي، قرض تمويل الأسرة، وهي تتضمن ما يلي:

في حالة تجاوز المستفيد عمر 55 عام، يوضع له خيارين إما أن يتم خفض قيمة المبلغ التمويلي، وذلك ليتناسب مع المدة المتبقية لوصول المستفيد لعمر 60 عام، على ألا يقل المبلغ المقترض عن الحد الأدنى من المبلغ المقترض، أو أن يتم منح المستفيد قرض بقيمة 60 ألف ريال سعودي بشرط أن يقوم المقترض بحضور شخص كفيل تابع لجهة حكومية، ولا يتجاوز عمره 55 عام.

كما يتيح بنك التنمية الاجتماعية لعملاء التمويل الاجتماعي، ومن بينهم قرض تمويل الأسرة للأسر ذات الدخل المحدود، وعملاء منتجات التمويل الاجتماعي التي تنطبق عليهم كافة الشروط، يمكنهم الاشتراك في منتج زود الادخاري بحافز شهري يصل إلي 20%، وذلك من أجل مساعدتهم على ادخار المبالغ المالية الشهرية والتي تساعدهم في المستقبل على سد كافة احتياجاتهم، من خلال خطة ادخارية يقدمها لهم البنك ضمن منتج زود الادخاري.

منتج ساهم من منتجات القطاع الثالث من بنك التنمية الاجتماعية

منتج ساهم هو منتج يختص بتمويل الجمعيات التعاونية، المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك من أجل العمل على تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية، لأعضاء تلك الجمعيات، من النواحة الإنتاجية، والاستهلاكية والتسويقية.

مميزات منتج ساهم من بنك التنمية

يتميز هذا المنتج بأنه منتج تمويلي بدون فوائد.

تصل قيمة التمويل من هذا المنتج إلي 10 ملايين ريال.

تصل فترة السماح لهذا المنتج إلى 18 شهر.

متطلبات التقديم في منتج ساهم

أن يكون المشروع الذي سيتم تمويله، سوف يؤسس بالمملكة العربية السعودية.

أن يتضمن المشروع أغراض وأنشطة الجمعية المحددة.

أن يعمل المشروع على تلبية احتياجات المجتمع المحلية.

أن يسهم المشروع في توفير فرص وظيفية للمواطنين.

أن يلتزم المشروع بالمبادئ الأساسية لللأعمال والجمعيات التعاونية.

الحصول على موافقة الجمعية العمومية ومجلس إدارة الجهة الراغبة في التمويل.

توفير جميع الضمانات اللازمة.

كما يوضح البنك للعملاء بعض الملحوظات الهامة، وهي في حالة حصول العميل على موعد، فينبغي على العميل القيام بطباعة نسختين من النموذج الخاص بالبريد السعودي، وذلك من خلال حساب العميل المسجل في الموقع الرسمي للبنك، وإرفاق هذه النسخ مع بقية المستندات المطلوبة للتقديم من قبل البنك، والقيام بإرسالها من خلال أحد الفروع التابعة للبريد السعودي.

كما يتيح البنك للعميل إمكانية متابعة المستندات بعد تسليمها في البريد السعودي عن طريق الدخول على خدمة تقفي الأثر ومتابعة المستندات.