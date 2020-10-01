نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وشروط الحصول على المساعدة وكيفية الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة وشروط الحصول على المساعدة وكيفية الاستعلام ، يهتم المواطنين السعوديين للاستفسار عن المساعدة المقطوعة برقم السجل ، وقد يتساءل الكثير عن كيفية التسجيل في المقطوعة ومتى صرف المقطوعة وما هي شروط المساعدة المقطوعة ، ومن أكثر من يستفيدون بالمساعدة المقطوعة هم محدودي الدخل لتحسين مستوى معيشتهم والوقوف بجانبهم .

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442هـ

هناك بعض الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على المساعدة المقطوعة وهي كالاتي :-

يجب أن يكون المتقدم للمساعدة المقطوعة سعودي الجنسية أو تكون سعودية متزوجة من رجل غير سعودي .

سعودي الجنسية أو تكون سعودية متزوجة من رجل غير سعودي . المتقدم للمساعدة المقطوعة لا يقل عمرة عن 35 عام للحصول على المقطوعة .

لا يقل عمرة عن 35 عام للحصول على المقطوعة . يجب أن يكون المتقدم للمساعدة المقطوعة لا يملك أي أراضى زراعية وأملاك .

لا يملك أي أراضى زراعية وأملاك . يجب أن يكون المتقدم للمساعدة المقطوعة أي سجلات تجارية خاصة به .

أي سجلات تجارية خاصة به . يجب أن يكون المتقدم للمساعده المقطوعة من محدودي الدخل .

يتم إعطاء المساعدة المقطوعة للأسر ذات محدودي الدخل .

أصحاب معاش الضمان الاجتماعي لهم الحق في الحصول على المساعدة المقطوعة .

. يتم إعطاء المساعدة المقطوعة للأشخاص الغير متزوجين الذين لا يصل راتبهم إلى 3000 ريال سعودي ، وتعطي أيضاً للمواطنين السعوديين الذين لا تزيد رواتبهم عن 8640 ريال سعودي كما يتم تحديد المساعدة المقطوعة على حسب عدد أفراد الأسرة .

على حسب عدد أفراد الأسرة . من حق الشخص الذي يحصل على الضمان الاجتماعي الحصول على المساعدة المقطوعة مرة في العام إذا كان لا يملك أي دخل ثابت ، ولكن الأرامل والمطلقات يتم استثناء هذا الشرط منهم .

مرة في العام إذا كان لا يملك أي دخل ثابت ، ولكن الأرامل والمطلقات يتم استثناء هذا الشرط منهم . الشخص الذي يحصل على معاش الضمان الاجتماعي وكان لديه دخل آخر غير معاش الضمان الاجتماعي له الحق في الحصول على المساعدة المقطوعة ، ولكن يجب أن لا يتعدى الدخل الآخر الحد المانع للصرف المساعدة المقطوعة .

، ولكن يجب أن لا يتعدى الدخل الآخر الحد المانع للصرف . القيمة التي يحصل عليها المتقدم للمساعدة المقطوعة يتم تحديدها على حسب الدخل الشهري للمتقدم وهي حوالي 30 ألف ريال سعودي ، كما يتم تحديد عدد أفراد الأسرة ومن خلالها يتم تحديد مبلغ المساعدة المقطوعة .

خطوات الاستعلام للتسجيل في المساعدة المقطوعة

قد يوجد موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية :-