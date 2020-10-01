يخدم 22 محافظة ومركزاً.. تدشين مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض

بلادي – الرياض :دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم (الخميس)، مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض.

ويخدم المركز مدينة الرياض و22 محافظة ومركزاً في منطقة الرياض برقم طوارئ موحّد (911).

ويستقبل المركز المكالمات الطارئة الخاصة بكلّ من: المرور – القوات الخاصة لأمن الطرق – دوريات الأمن – الدفاع المدني – القوات الخاصة للأمن البيئي.

كما يضم المركز عددًا من الشركاء مثل: وزارة النقل، ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهلال الأحمر السعودي، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.

واختزل المركز عمل 62 غرفة عمليات تحت سقف واحد، بهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية، وهو المركز الثاني من نوعه على مستوى المملكة، بعد مركز منطقة مكة المكرمة.