حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة في المملكة

بلادي – الرياض :توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الجمعة)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتمتد الى مرتفعات المدينة المنورة.

وذكرت الهيئة في توقعها أن رياحا سطحية مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية تنشط على الأجزاء الشرقية من منطقة جازان، في حين لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

ويُتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 40 درجة مئوية في الأحساء، وأدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في أبها.