نشكركم على قرائتكم خبر فيديو مؤثر لأمير الكويت الراحل الشيخ “صباح الأحمد” يتحدث فيه عن ‘‘زوجته’’ التي رفض الزواج بعد موتها وهذا ما قاله على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أعاد ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي، تداول مقطعا قديما لأمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، يتحدث فيه عن زوجته ويحكي عن موقف طريف معها.

وظهر الشيخ صباح في المقطع المتداول، خلال لقاء مع تلفزيون الكويت قبل أعوام يقول: “أتذكر زوجتي رحمة الله عليها، كانت تقول لي: ما تقدر توقف فمك عن الضحك؟”.

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وأضاف: “قلت لها: ما أقدر.. هذا طبعي”.

ووصل جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى مقبرة الصليبيخات، اليوم الأربعاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمير الشيخ، نواف الأحمد، أدى صلاة الجنازة على جثمان أخيه، وذلك في مسجد بلال بن رباح، بعد وصوله من الولايات المتحدة الأمريكية حيث وافته المنية.



وحضر الصلاة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وممثل الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

ونادى مجلس الوزراء الكويتي بولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد خلفا للشيخ صباح، وقد أدى الأمير الجديد اليمين الدستورية الأربعاء، في جلسة خاصة لمجلس الأمة (البرلمان).

المصدر: وطن