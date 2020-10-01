نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد لهذا الشهر والمواعيد المحددة لباقي الشهور في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عبر صفحتها الرسمية على تويتر أنها قامت بالإعلان عن جدول مواعيد صرف المعاشات للمدنيين والعسكريين، كما سيتم صرف بدل غلاء المعيشة على راتب المتقاعدين وقد بلغت قيمة رواتب معاشات المتقاعدين حوالي 81.7 مليار ريال سعودي، ونصحت المؤسسة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي تغييرات سواء زواج المستفيد أو وفاته لعدم تعرض المستفيد أو زويه من دفع مبالغ مالية كبيرة في حالة التباطؤ عن الإبلاغ.
موعد صرف رواتب المتقاعدين 2020
يتساءل العديد من المتقاعدين المدنيين والعسكريين عن الموعد المحدد لصرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر، والتي يتم صرفها وفقاً لجدول محدد لكل شهور العام، وبالتالي يكون موعد الصرف لهذا الشهر هو يوم الخميس 24 سبتمبر بعد أن تم تقديمه لوجود عطلة أسبوعية يوم 25 سبتمبر، أما بالنسبة لمواعيد صرف رواتب باقي الشهور فهي كالتالي:
- موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر يوم 25 أكتوبر الموافق 8 صفر 1442.
- موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر نوفمبر يوم 25 نوفمبر الموافق 10 ربيع أول 1442.
- موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر ديسمبر يوم 24 الموافق 9 ربيع الثاني.
طلب تعريف بالمعاش للمتقاعدين
توفر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتقاعد المزيد من الخدمات للمتقاعدين، ومنها خدمة طباعة تعريف المعاش، والتي وفرت وقت وجهد كبير كان يبذله المتقاعد من أجل الحصول على تعريف بالمعاش، فقط يقوم بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية، ويحصل على وثيقة رسمية للتعريف بالمعاش يمكن استخدامها في أي جهة حكومية.
راتب التقاعد والخدمات السعودية
قامت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة بعمل خدمات واسعة وعلى نطاق كبير في المملكة كافة في الكثير من الخدمات والتي يمكن من خلالها معرفة كافة الخدمات الحكومية من خلال الجوال دون الحاجة للذهاب إلي مكان المصلحة الحكومية لمعرفة قيمة الفاتورة أو طرق السداد أو غيرها من الخدمات تسهيلا على المواطنين
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