نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون كلفة أجل يصل إلى 500.000 ريال لمدة ثلاث أشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون كلفة أجل ، يقدم بنك سامبا عرض خاص للعملاء للحصول على تمويل شخصي يصل إلى نصف مليون ريال سعودي، وذلك بدون كلفة أجل مع إمكانية السداد بدون أرباح في مدة ثلاثة أشهر، فابنك سامبا يقدر حاجة العملاء المتزايدة والمتطلبات المعيشية العاجلة والمفاجئة التي تحتاج إلى مواجهة تمويلية ليست بيد العميل فيلجأ إلى طلب الحصول على تمويل إضافي من إحدى البنوك لسد حاجته وحاجة عائلته، وهنا يأتي دور بنك سامبا التمويل الشخصي بدون كلفة أجل لتغطية المتطلبات العاجلة والملحة دون زيادة الضغوط على العمل، فقد سهل إمكانية سداد التمويل بدون أرباح على 3 شهور الأولى، وتأتي متطلبات العميل في عدة ظروف حياتية لا حصر لها مثل شراء سيارة أو منزل أو زواج أو سد أقساط متأخرة أو قروض .

مزايا تمويل الشخصي بدون كلفة أجل

يصل قيمة التمويل إلى 500.000 ريال سعودي .

يمكن أن تصل فترة السداد إلى 3 أشهر، فيما يمكن تمديد السداد إلى 60 شهر .

التمويل مجازاً من هيئة الرقابة الشرعية .

يمكن شراء مديونية جديدة .

سيتم الموافقة على التمويل فوراً .

سوف تسقط كل الأقساط على العميل إذا كان في حالة الوفاة أو العجز فيما أقرته شروط بوليصة التأمين .

يمكن التقدم بطلب تمويل إضافي بشرط بعد أن يقوم العميل بسد 20% من قيمة التمويل الحالي .

حصول متقدم الطلب على فيزا فورية بعد حصوله على عملية التمويل .

شروط آهليه تقديم الطلب :

أن يكون عمر المتقدم 18 عام فأعلى .

أن لا يقل راتبه عن 2500 ريال .

أن يكون قد أنهي على الأقل شهر واحد في خدمة جهة عمل .

فيما يسعى بنك سامبا لخدمة جميع مواطني المملكة والمقيمين فيها فقد قام بعمل أكثر من تمويل لمساعدة جميع الفئات كتمويل بيت الخير، والتمويل الشخصي للمتقاعدين، وتمويل شخصي للسعوديين والمقيمين فيها .

كيفية التقديم على تمويل شخصي بدون كلفة أجل

تعبئة نموذج الطلب .

. الأتصال على رقم 8001241010 خلال 24 ساعة .

يمكن زيارة إحدة فروع بنك سامبا القريبة من المدينة .

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