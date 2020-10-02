مبادرة تجميل الدار

شريفه المالكي – الطائف

بدعم من لجنة التنمية الإجتماعية بالقيم في محافظة الطائف نفذ فريق معطف الرحمة التطوعي بقيادة الاستاذة حصة السبيعي مبادرة من ضمن المبادرات التي أطلقتها مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ، حيث تم إطلاق ٩٠ مبادرة بمناسبة اليوم الوطني السعودي في جميع أنحاء المملكة .

المبادرة بعنوان ( تجميل الدار ) وكانت تهدف إلى تجميل دار الرعاية الاجتماعية ، ولكن في ظل الاحترازات الوقائية لفايروس كورونا تم تبديل المبادرة وإقامتها في إحدى منازل الأسر المحتاجة .

كما تم زراعة شتلات ، وكانت مؤسسة سرايا للديكور شريكة للمبادرة وتكفلت بتجديد طلاء المنزل وكانت مبادرة جميلة ، كما عبرت والدة الأسرة عن سعادتها بما قُدِّمٓ وشاركت بإنتاج عمل فني لتزيين منزلها بالشراكة مع الفنانة حصة السبيعي وعبرت من خلاله عن مدى حبها للوطن برسم رمز المملكة (سيفين ونخلة ).