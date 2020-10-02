نجاح ٣ تدخلات جراحية لـ ” خمسيني أصيب بكورونا “

شريفه المالكي – الطائف

نجح الفريق الجراحي بمجمع الملك فيصل الطبي بمحافظة الطائف بإنقاذ رجل خمسيني مصاب بفايروس كورونا ، كان يعاني من تجمعات صديدية متعددة في التجويف البلوري الصدري ، حيث تم إجراء ثلاثة تدخلات جراحية تنظيرية بالصدر ، باستخدام التقنيات المتقدمة في الجراحة والعلاج .

كما تكللت جهود الفريق الطبي بالنجاح ، واستغرق علاج وتعافي المريض مايقارب الـ ٦ أسابيع ، وتتم حالياً متابعة المريض من قبل فرق الطب المنزلي .