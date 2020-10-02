شريفه المالكي – الطائف قامت إدارة تجربة المريض بتفعيل ( اليوم العالمي للقهوة ) وذلك تحفيزاً للموظفين . وتحدثت ابتسام العلوي من قسم تجربة المريض في برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل بالطائف بأن مبادرة ( صباحك سعادة ) ؛ كانت لإسعاد الموظفين والزائرين وإدخال السرور عليهم .

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