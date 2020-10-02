نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اختبار القدرات العامة للمرحلة الثانوية الفترة الأولى والفترة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم تحديد موعد اختبار القدرات العامة للمرحلة الثانوية بفترتيه الأولى والثانية من قبل الهيئة المختصة، ألا وهي هيئة تقويم التعليم، والتي أوضحت أن هذا الاختبار يعتبر مقياسا يكفل العدالة والدقة لجميع الطلاب في آخر عامين من أعوام مرحلة الثانوية العامة؛ فهو يكفل العدالة من حيث أنه اختبارا موحدا للجميع طلاب المرحلة الثانوية بقسميها العلمي والنظري، ويكفل الدقة من حيث أنه يحدد مجموعة هامة من القدرات العقلية لدي الطلاب منها القدرات الاستدلالية، والقدرات التحليلية.

موعد اختبار القدرات العامة للمرحلة الثانوية

الفترة الأولى: من الـ 15 من شهر صفر الموافق ليوم الجمعة إلى الـ 23 من شهر صفر الموافق ليوم السبت

الفترة الثانية: من الـ 7 من شهر رجب إلى الـ 15 من رجب

مع التنويه إلى أن التسجيل ليس محددا بمواعيد معينة؛ وإنما بابه مفتوح طوال أيام السنة في غالبية مدن المملكة من خلال المقرات المحوسبة.

أهمية اختبار القدرات العامة

تكمن أهمية اختبار القدرات العامة في انه يُعد شرطا أساسيا للقبول في بعض الجامعات والكليات، بحيث يختلف الوزن المُعطى لهذا الاختبار من مكان لآخر، إلا أنه يتراوح ما بين 30 في المائة و 40 في المائة، ويترك الباقي للدرجات التي حصل عليها الطالب في اختبارات الثانوية العامة.

ما يقيسه الاختبار