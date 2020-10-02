نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن إعانة مقطوعة الضمان الاجتماعي ورابط التسجيل الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مقطوعة الضمان الاجتماعي التي يتم تقديمها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هي أحد المساعدات المالية التي يتم صرفها كأحد البرامج التي تُشرف عليها الوزارة للوقوف بجانب المواطن السعودي، حيث تختار وزارة الموارد البشرية بعض الفئات الأسرية التي لها حق صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، ويتم تحديد هذه الفئات بناءً علي بعض المستندات التي يقوم المستفيدين بتقديمها للوزارة من أجل فحصها والتأكد من صحتها بالتعاون مع الجهات الحكومية المشتركة بالمملكة العربية السعودية، ويعد صرف المساعدة المقطوعة بمثابة طوق نجاة للكثير من الأسر التي تعاني من قلة الدخل الشهري الخاص بها، والتي تساعدهم علي قضاء حوائجهم المختلفة والتعايش بالمجتمع السعودي بحياة عادلة وكريمة، وخاصة بعد التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة خلال الفترة السابقة والممتدة حتي عام 2030.

شروط الحصول علي إعانة مقطوعة الضمان الاجتماعي للعام الجديد 1442

يتم الحصول علي إعانة مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال شروط تعلنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجميع المستفيدين الذين يرغبون بالتسجيل في الإعانة المالية لمقطوعة الضمان الاجتماعي، ومن هذه الشروط:

حاملي الجنسية السعودية لهم حق صرف المساعدة المقطوعة سواء من الرجال أو النساء.

العمر لا يقل عن 35 عام حتي يم الموافقة علي صرف المقطوعة من وزارة الموارد.

ألا يمتلك أي مستفيد أي سجلات تجارية باسمه داخل جميع محافظات المملكة.

ألا يمتلك أي مستفيد أي وحدات تمليك باسمه أو أي أراضي زراعية داخل جميع محافظات المملكة.

أن يصنف المستفيد من ضمن الأسر الأقل دخل المملكة العربية السعودية.

عدم تخطي راتب المستفيد من المقطوعة عن ثلاث الآف ريال شهرياً.

يحصل كل مستفيد علي قيمة المساعدة المقطوعة بناءً علي قيمة الدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة بحد أقصي 30 ألف ريال سعودي.

رابط التقديم والتسجيل في إعانة مقطوعة الضمان الاجتماعي

التسجيل في إعانة مقطوعة الضمان الاجتماعي توفره الوزارة لجميع المواطنين لمن تتوافر فيهم الشروط الرئيسية للصرف سواء للرجال أو النساء، ويتم التسجيل كالتالي: