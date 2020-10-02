نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آلية تطبيق اختبار القدرات العامة وموعد بدء التسجيل في الفترة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عمليات البحث في تزايد تدريجياً خلال الساعات الأخيرة حول اختبار القدرات العامة، وذلك بعد الإعلان عن موعد بدء التسجيل في الفترة الثانية، ومن الجدير بالذكر أن نذكر أن وزير التعليم السعودي قد أعلن عن الانتهاء من تقييم التعليم عن بُعد حيث ننتظر النتائج هلى سيتم العودة إلى المدارس أم تكملة التعليم عن بُعد، فقد أعلنت اليوم هيئة تقويم التعليم عن تطبيق اختبار القدرات العامة للفترة الأولى تبدأ من يوم الجمعة الموافق 15 من شهر صفر، وينتهي التسجيل في اليوم الموافق السبت الموافق 23 من شهر صفر الحالي، ومن خلال موقعنا ثقفني آلية تطبيق اختبار القدرات العامة للطلاب.

اختبار القدرات العامة:

يعد اختبار القدرات العامة من أهم الاختبارات التي يخضع لها الطالب لقياس مدى قدرة الطفل وذكاءه ومهاراته العقلية، فقد أوضحت الهيئة أن الاختبار سوف يتم انعقاده في 71 مقر مختلف تم توزيعهم على 62 مدينة ومحافظة مختلفة مع استمرار التسجيل في الاختبار، وقد أشارت أن الفترة الثانية سوف يتم انعقادها بدءً من اليوم الموافق 7 من شهر رجب وينتهي في اليوم الموافق 15 من شهر رجب، وقد ذكر أن التسجيل متاح طوال العام في المقرات المحوسبة في معظم المدن.

آلية تطبيق اختبار القدرات العامة:

ومن الجدير بالذكر أن اختبار القدرات يعد مقياس موحد من قبل وزارة التعليم وفقاً لإرشادتها لجميع طلاب السنتين الأخيرتين في الثانوية العامة، حيث يعد هذا الاختبار معياراً عادلاً ودقيقاً لقياس قدرات الطالب، وهذا الاختبار يسهل على التعليم الجامعي بعد ذلك اختيار الطالب وفقاً لقدراته في الكلية والجامعة التي يرغب بها، بالإضافة إلى أن الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين.

ونذكر بعد عدداً من الأراء التي تم فحصها من قبل أولياء الأمور نحو التعليم عن بُعد، فقد أبدى أولياء الأمور رأيهم في التعليم الافتراضي خاصة بعد التجربة الأخيرة في الفترة الأخيرة التي تمر بها المملكة العربية السعودية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التعليم من خلال منصة مدرستي وساعد الطلاب على التقدم، مما جعل أولياء الأمور يعجبون بفكرة التعليم عن بُعد وأشار البعض منهم أن البداية كانت صعبة، ثم بعد ذلك بدء الأمر يصبح في سهولة ويسر ويمكن لكافة الطلاب وأولياء الامور الآن التعامل مع المنصة وجميع وسائل التعليم عن بُعد.