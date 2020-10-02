نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في برنامج إعداد لتأهيل الخريجين بشركة المياه ومكافأة 5 الآف ريال شهرياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة المياه الوطنية بالمملكة العربية السعودية أعلنت اليوم عن بدء فتح باب التسجيل في برنامج تأهيل وتدريب عدد 100 خريج وخريجة من أجل المساهمة في تأهيلهم للعمل بسوق العمل الحقيقي، وقد أعلنت شركة المياه الوطنية أن هناك استهداف للأفراد الجامعيين من أجل تدريبهم في العديد من التخصصات المختلفة منها التخصصات الفنية والتخصصات الهندسية ومنها التخصصات الإدارية أيضاً، حيث يعمل هذا البرنامج الي زيادة مهارات المشتركين في البرنامج وزيادة الخبرات التي تساعدهم علي العمل بكفاءة بسوق العمل.

موعد التسجيل في برنامج إعداد لتأهيل الخريجين بشركة المياه الوطنية

حددت شركة المياه الوطنية موعداً لبدء التسجيل في برنامج التأهيل والتدريب علي أن يبدأ التسجيل في يوم 1 أكتوبر عام 2020 وينتهي التسجيل بنهاية شهر أكتوبر، وسوف يكون هناك تصفية لأعداد الأفراد الذين قاموا بالتسجيل واختيار الأفضل من حيث الكفاءة والمهارة، وسوف تكون هناك مقابلات شخصية لجميع الأفراد الذين قاموا بالتسجيل تبدأ في يوم 1 نوفمبر القادم، علي أني يتم إعلان النتائج والأسماء التي تم قبولها في يوم 15 ديسمبر عام 2020.

مميزات وفوائد التسجيل في برنامج إعداد لتأهيل الخريجين بشركة المياه الوطنية

الحصول علي مكافآت شهرية تصل الي 5000 ريال شهرياً خلال مدة البرنامج.

توفير تأمين صحي لجميع الأفراد الذين تم اختيارهم للبرنامج.

زيادة واكتساب مهارات حقيقة تساعد الجميع علي العمل بسوق العمل.

رابط التسجيل في برنامج إعداد لتأهيل الخريجين بشركة المياه الوطنية

حددت شركة المياه الوطنية لجميع الخريجين الراغبين في التسجيل، أن يتم التسجيل من خلال الدخول علي الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية من خلاله يتم التوجه إلي اختيار برنامج إعداد وتسجيل كافة البيانات المطلوبة ثم الضغط علي إرسال الطلب.