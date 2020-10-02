نشكركم على قرائتكم خبر شاهد بالفيديو.. مشهد مؤثر لفتاة كويتية تنهار باكية أمام قبر الأمير صباح الأحمد.. وهكذا علق النجوم على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - سجل مقطع فيديو مؤثر لفتاة كويتية وهي تنهال بالبكاء الشديد أمام قبر الأمير الكويتي الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي يوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ 91 عامًا، وتم دفنه أمس الأربعاء.

وعلقت صحيفة “المجلس” الكويتية على المقطع: “لقطة اليوم: كاميرا المجلس ترصد إنهيار مواطنة كويتية بكاءً وحزنا عند قبر سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد #صباح_الاحمد_الصباح #دعوه_لأمير_الإنسانية”.

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وظهرت في المقطع بعض السيدات اللاتي حاولن مواساة الفتاة الكويتية، وإحداهن وقفت أمام قبر الامير ودعت له، بينما قالت الفتاة الكويتية بعد هدوئها بعض الشيء: “صباحنا طفى هذا اللي أقدر أقوله كأنها مثل الشمس وغابت”.

وأضافت قائلة: “لما يشيلون العلم بشيت ياربي يارب دخيلك.. والشغلة الثانية لما الشيخ نواف لما ينزل قبل ما يودونه حق المسجد الشيخ نواف نزل العرش ومسكه وباسه 3 مرات حسيت قلبي عورني.. الشيخ نواف الله يحفظه لو أنا مكانه كنت انهارت اللي يعطيهم القوة يارب”.

وعلق نجوم الفن في الكويت على رحيل الشيخ الامير:”فقدنا أبونا وإللي علمنا الإنسانية”.

وذكرت الفنانة سعاد عبدالله:

” حاكم لا يعوض والكلمات تعجز عن التعبير وعن مدى الألم والحزن الذي في قلبها وفي قلب كل كويتي”، وأضافت:” الله يرحمك «يا بوناصر»، ومهما نقول عنك مانوفيك حقك، قائد حكيم بكل شي، ورحيلك ادمى القلوب، اليوم فقدنا اللي علمنا الانسانية واللي لما نتكلم معاه مانحس بالفوارق، فقدنا اللي كان يسأل عنا وعن احوالنا، الله يرحمه ويغفرله ويدخله فسيح جناته.

وكتب المطرب نبيل شعيل:

“مافي كلمات توفي «العود» الله يرحمه وراح نصبح «باچر» من غير صباح الغالي والأمل بصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد ان يستكمل مسيرته والله يعينه على هذه الامانة، الله يرحمك يا ابونا صباح والله يصبرنا على فراقك”.