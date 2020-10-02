نشكركم على قرائتكم خبر صور نادرة لم تشاهدوها من قبل لأمير الكويت الراحل الشيخ ‘‘صباح الاحمد’’ مع زوجته ووالدته بعد زواجه (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - أثار إعلان وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حزناً واسعاً بين الكويتيين خاصةً والخليجيين والعرب عامةً نظراً لمواقف الأمير الراحل الثابتة والتي ميّزته عن باقي الزعماء .

وبعد وفاته، ذهب متابعون للبحث عن الجانب الآخر في حیاة الأمیر الراحل، المتعلق بعائلته لیعرفوا أكثر عن كثب تفاصیل العائلة كما أسس?ا الأمیر الراحل.

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معروف انّ الشیخ صباح الأحمد تزوج من الشیخة فتوح السلمان الحمود الصباح، وأطلت معه في مناسبات قلیلة من?ا صورة نادرة جمعت بین?ما خلال استقبال رسمي لأحد الوفود كما ظ?رت معه في صورة أخرى في بدایة زواج?ما.

وتوفیت الشیخة فتوح في الثاني من ش?ر آب/أغسطس عام 1990 وكان قد رزق من?ا الشیخ صباح الأحمد بـ3 أبناء ذكور وفتاة هم: الشیخ ناصر، الشیخ حمد والشیخ أحمد أما الفتاة ف?ي الشیخة سلوى.

كما توفي أحد أبنائه الشیخ أحمد الجابر في سن صغیرة .

ولا توجد سوى صور قلیلة تجمع بین الأب وابنه الراحل الصغیر عام 1969 .



وتوفیت الشیخة سلوى أیضا عام 2002 عن 51 عاما بعد إصابت?ا بمرض سرطان الثدي وخضوع?ا فترة للعلاج في لندن.

ووفق المعلومات فإن الشیخة سلوى كان ل?ا دور اجتماعي لافت في الكویت حتى أن?ا لُقبت بأم الیتامى بسبب اهتمام?ا البالغ بأوضاع الأطفال في الكویت.

أما الشیخة منیرة عثمان السید والدة الشیخ صباح الأحمد، فقد جمعت?ما صورة نادرة.

وتعتبر ?ذه الصورة الوحیدة تقریبًا المعلنة التي جمعت بین الابن ووالدت بعد أن تقدم ب?ا العمر.

وظهر الأربعاء، أقيمت مراسم صلاة الجنازة على جثمان الأمير الراحل، بمشاركة أمير قطر تميم بن حمد، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأمير الجديد للبلاد، ورئيسا الوزراء صباح الخالد الحمد الصباح، ومجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم، إضافة إلى كبار الأمراء ورجال الدولة.

وبعد أداء صلاة الجنازة، وُري جثمانه الثرى في مقبرة “الصليبيخات” (شمال شرق)، التي تضم العديد من أمراء الكويت السابقين.

والثلاثاء، أعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بالولايات المتحدة حيث كان يعالج، عن عمر ناهز 91 عاما.

وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، شقيق الراحل، الأربعاء، اليمين الدستورية أميرا للكويت، خلفا له.

المصدر: وطن