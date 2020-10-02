نشكركم على قرائتكم خبر أغرب ما أذاعته ‘‘قناة الجزيرة’’ في وفاة أمير الكويت الراحل ‘‘صباح الأحمد’’ على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - شن الكاتب والناشط السعودي منذر آل الشيخ مبارك هجوما شرسا على قناة الجزيرة بسبب تناولها الإعلامي لوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

وقال في تغريدة عبر تويتر: العربية وسكاي نيوز وبقية القنوات مشغولة بوفاة صباح الاحمد الصباح رحمه تعالى أما اعلام قطر عبر الجزيرة فمشغول بمهاجمة مصر . وأضاف: آلام الخليج وجروحه لم تعد تعنيهم رغم كل ماقامت به الكويت وأميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح .. رد الدوحة على جميل الشيخ غير مستغرب فاللؤم ثوبهم.

*تويتر

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