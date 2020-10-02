نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قروض الراجحي استعلام وحاسبة التمويل الشخصي للمستفيدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض الراجحي، حيث تعتبر شركة الراجحي اهم واكبر المصارف الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية بل والعالم أيضا، حيث يقوم بتقديم خدمات هامه وعديده لجميع المواطنين السعوديين والأجانب أيضا، ويقوم بنك الراجحي بتقديم اهم التمويلات المصرفية لجميع المستفيدين، ومنها تمويل الراجحي العقاري وأيضا يقدم اهم الخدمات المميزة وهى تمويل شخصي بدون تحويل راتب، وقد تأسس البنك عام 1957 ميلاديا وتم افتتاح أو مصرف للرجال في حي الديرة في العاصمة السعودية الرياض، وبعدها تم فتح فرع اخر للسيدات عام 1979 ميلاديا في حي الشمسي بالرياض أيضا، ويقدم البنك قروض هامه وعديده ومتنوعه تقدم بشكل سهل وبسيط وإمكانية سهله في دفع الأقساط، و تمويل شخصي الراجحي يقدم لجميع الأشخاص من اجل مساعدتهم على عمل مشاريع صغيره، وخصوصا في ظل الحالة الاقتصادية التي تمر بها المملكة و رؤية 2030 في المملكة.

قروض الراجحي في المملكة

من اهم ما يميز قروض الراجحي أنها لا تخالف الشريعة الإسلامية في التعاملات المصرفية، حيث يرتكز مصرف الراجحي على مبادئ الشريعة الإسلامية ولا يخالفها، وقروض مصرف الراجحي عبارة عن تمديد حد معين من المبالغ المالية من البنك إلى شخص اخر، وهذا يكون من الشركات أو الأفراد ولكن بشرط أن يتم سداد هذا المبلغ مقابل نسبة من المرابحة يتم تحديدها من البنك، وهناك أيضا خدمة استعلام عن خدمات مصرف الراجحي برقم الهوية، وهذه خدمة هامه يتم من خلالها معرفة أنواع الخدمات والقروض المقدمة من البنك إلى العميل، وسوف نتعرف من خلال المقالة على أنواع قروض مصرف الراجحي.

أنواع قروض مصرف الراجحي

هناك عدد من أنواع قروض الراجحي المقدمة إلى جميع الأشخاص وحسب احتياج هؤلاء الأشخاص، حيث يتم اختيار القرض حسب الاحتياجات الشخصية أو الأسرية، حيث يمكن لعملاء البنك تقديم طلب قرض من بنك الراجحي، ويتم تقديم الطلب من الساعة التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساء، ومن اهم القروض التي يقدمها الراجحي التمويل الشخصي وهو من اهم القروض التي تقدم في مده قليله جدا، وهناك أيضا تمويل السيارة وهناك يأتي البنك في الاعتماد على شراء السيارة التي يطلبها العميل ويقوم بتأجيرها بحسب المدة المتفق عليها، وأيضا بحسب الربح المتفق عليه بين البنك والعميل ويمكن العميل أن يسجل السيارة باسمه في هذه المدة، وهناك التمويل العقاري والذي ولكن هذا القرض لابد أن صاحب الطلب يكون سعودي الجنسية، ولا يقل راتبه عن 5 الاف ريال سعودي، وعمره لا يزيد عن 50 عام.