نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور يحدد 5 أماكن ممنوع الوقوف بها تعرف عليهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة المرور يحدد 5 أماكن ممنوع الوقوف بها، أعلنت الهيئة العامة للمرور بالمملكة عن الأماكن المحذور الوقوف بها بالسيارة منعاً لوضع الغرامات أو المسائلات على السيارة، هذا لأن الوقوف في تلك المناطق قد يتسبب في وقوع بعض الحوادث على الطرق، وحددت ذلك بالأمس ودعت جميع المواطنين إلي ضرورة الالتزام بهذه الأمور.

5 أماكن ممنوع الوقوف بها بالسيارة

أما عن الأماكن المستثناة من الوقوف بها من قبل السائقين والتي أعلنت عنها الهيئة العامة للمرور فكانت كما يلي:

كل الأماكن ذات إشارات ولافتات ممنوع الوقوف.

عند أي منعطف للسيارات أو على قمة أي طريق أو في ملتقى الطرق.

ألا يكون على بعد أقل من 7 متر من أدوات الإطفاء.

ألا يكون على بعد أقل من 20 متر من جسر أو نفق أرضي وبعيد.

الشوارع العامة ذات الأرصفة المدهونة باللون الأصفر.

قد يهمك: رقم الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية في السعودية

طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية

كما يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال نظام أبشر للمرور من خلال مجموعة من الخطوات كما يلي:

الدخول إلى منصة أبشر المرور للاستعلام.

بعد ذلك تسجيل كافة البيانات الخاصة بك للدخول على حسابك على منصة أبشر.

الدخول إلى الخدمات، واختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

بعد ذلك يمكنك الاستعلام عن أي مخالفات على سيارتك.

كما تتيح لك المنصة إمكانية تسديد غرامات المرور من خلالها إلكترونياً.

قد يهمك أيضاً: اعرف طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية 1442 برقم الهوية أو اللوحة عبر موقع وزارة الداخلية أبشر absher السعودي

هذا وفي حالة عدم الالتزام بالأماكن الممنوع الوقوف بها والتي تم ذكرها بالأعلى يتم توقيع الغرامات والمخالفات المرورية على صاحب السيارة ولذلك وجب عدم الوقوف بهذه الأماكن.